Расследования

Вину не признает: директору УК «Жемчужина» в Волгограде грозит два года колонии

Расследования 27.12.2023 11:21
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27.12.2023 11:21


Обвинение по двум статьям УК РФ предъявлено директору управляющей компании «Жемчужина» Татьяне Клименко. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора УК, завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 

- 37-летняя женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда), ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщила Буянова.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, что ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора управляющей компании «Жемчужина» по ч.1 ст.238 УК РФ. Основанием для этого послужили материалы прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда.

По данным следствия, в 2021 году суд возложил на УК «Жемчужина» обязанность по обследованию и установлению причин обрушения плиты перекрытия в помещениях ванной и кухни одной из квартир дома № 11 по улице Лодыгина в Волгограде, а также по ликвидации аварийной ситуации.

- При этом фигурантка, достоверно зная о вступлении решения суда в законную силу, а также будучи неоднократно предупрежденной приставами-исполнителями о предусмотренной законом ответственности, на протяжении года какие-либо работы не производила. Согласно выводам строительно-технической судебной экспертизы ввиду того, что обвиняемой мер по ликвидации аварийной ситуации не принято, имеется реальная угроза причинения вреда жизни или здоровью проживающих в квартире граждан, - сообщила Буянова.

Директор УК вины в инкриминируемых ей преступлениях не признала.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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