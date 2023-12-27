Вину не признает: директору УК «Жемчужина» в Волгограде грозит два года колонии

Обвинение по двум статьям УК РФ предъявлено директору управляющей компании «Жемчужина» Татьяне Клименко. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора УК, завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

- 37-летняя женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда), ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщила Буянова.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, что ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора управляющей компании «Жемчужина» по ч.1 ст.238 УК РФ. Основанием для этого послужили материалы прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда.

По данным следствия, в 2021 году суд возложил на УК «Жемчужина» обязанность по обследованию и установлению причин обрушения плиты перекрытия в помещениях ванной и кухни одной из квартир дома № 11 по улице Лодыгина в Волгограде, а также по ликвидации аварийной ситуации.

- При этом фигурантка, достоверно зная о вступлении решения суда в законную силу, а также будучи неоднократно предупрежденной приставами-исполнителями о предусмотренной законом ответственности, на протяжении года какие-либо работы не производила. Согласно выводам строительно-технической судебной экспертизы ввиду того, что обвиняемой мер по ликвидации аварийной ситуации не принято, имеется реальная угроза причинения вреда жизни или здоровью проживающих в квартире граждан, - сообщила Буянова.

Директор УК вины в инкриминируемых ей преступлениях не признала.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области