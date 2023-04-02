Расследования

В Москве арестовали волгоградца за зверское убийство 24-летней девушки

Расследования 02.04.2023 16:48
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02.04.2023 16:48



Тимирязевский районный суд Москвы заключил под стражу 26-летнего уроженца Волгограда Вадима Мачулина, который обвиняется в жестоком убийстве своей 24-летней девушки.
Как сообщили в Московском городском суде, Мачулина заключили под стражу до 29 мая текущего года. Его защитник просил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, но судом в этом было отказано.
Вадим Мачулин, которого ранее называли Вадимом Ивановым, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, он нанес множественные ножевые ранения своей девушке Анне Лихачевой, находясь в состоянии наркотического опьянения. После этого он пытался уехать на автобусе в Волгоградскую область, но его задержали.   
На допросе волгоградец признался, что сначала душил девушку, а потом добил ножом. Мотивы убийства он пояснить не смог. Позже стало известно, что наркотики молодой человек употреблял на протяжении последних четырех месяцев. На фоне этого у него развились галлюцинации и панические атаки
Все произошло 28 марта в арендованной квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. В ходе внезапно возникшей ссоры он начал душить девушку, наносить ей удары руками в область головы, после чего нанес не менее шести ударов ножом, в результате чего она скончалась.
Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал и раскаялся в содеянном.   
Фото: Московский городской суд

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