Расследования

Сознавшийся в зверском убийстве волгоградец Вадим Иванов рассказал о панических атаках и галлюцинациях

Расследования 31.03.2023 10:00
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31.03.2023 10:00


Следователи Москвы сообщили подробности дела о зверском убийстве, совершенном 26-летним уроженцем Волгограда Вадимом Ивановым. Ранее на допросе волгоградец уже сообщал о том, что душил и резал свою девушку Анну Лихачеву под воздействием наркотиков.  Сегодня стало известно о том, что молодой мужчина употреблял наркотики на протяжении последних четырех месяцев. На фоне этого у него развились галлюцинации. 

– 28 марта фигурант уголовного дела в многоквартирном доме на Бескудниковском бульваре в Москве в ходе внезапно возникшей ссоры со своей девушкой начал ее душить, наносить удары руками в область головы, после чего нанес не менее шести ударов ножом, в результате чего она скончалась, – сообщают обстоятельства гибели выпускницы ВГСПУ Анны Лихачевой, переехавшей в столицу полгода назад. – Задержанному молодому человеку предъявлено обвинение. На допросе он пояснил, что на протяжении 4-х месяцев употреблял запрещенные вещества, но незадолго до происшествия перестал их употреблять, на этом фоне у него начались панические атаки и галлюцинации. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал и раскаялся в содеянном.   



Сегодня, 31 марта Тимирязевским межрайонным следственным отделом будет подано ходатайство о заключении Иванова под стражу. 

– Назначены необходимые судебные экспертизы, кроме того, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого.


Анне Лихачевой было всего 24 года. По окончании социально-педагогического университета девушка вскоре переехала в Москву, где подрабатывала репетитором. С Ивановым Анна проживала в арендованной квартире. 

Убив сожительницу, Вадим Иванов пытался сбежать из Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан в 100 километрах от столицы. Во сведениям следователей, музыкант надеялся скрыться в Волгоградском регионе. 

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