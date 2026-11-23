В ночь на 23 ноября на территории Волгоградской области объявлялась беспилотная опасность. Угроза атаки сохранялась с 23:11 до 5:38.
В целях осуществления безопасности полётов Росавиация закрывала аэропорт Волгограда для полётов. Авиагавань не принимала и не отправляла рейсы с 1:08 до 5:28. В настоящее время аэропорт работает штатно, однако сохраняются задержки рейсов.
На прибытие задерживается столичный рейс DP 6965. Он ожидается в 10:10 вместо 9:20. На вылет задержаны рейсы в Москву DP 6966 и SU 1759. Отправятся они в 10:25 вместо 9:20 и, соответственно, в 12:30 вместо 10:30.