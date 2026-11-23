Федеральные новости

ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре и морским судам в интересах ВСУ

Сегодня днем 22 ноября ВС РФ нанесли удары с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в обеспечении нужд украинской армии. Об этом сообщает...