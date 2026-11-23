В ночь на 23 ноября РСЧС Волгоградской области проинформировала граждан о беспилотной опасности. В настоящее время все угрозы миновали - угроза атаки вражескими дронами сохранялась с 23:11 до 5:38.
Согласно мониторинговым каналам, фиксации БПЛА были в Михайловском, Алексеевском, Урюпинском, Кумылженском, Серафимовичском, Нехаевском, Котовском,Новоаннинском, Новониколаевском, Жирновском, Фроловском, Камышинском, Даниловском, Иловлинском, Руднянском районах.
Аэропорт Волгограда прекращал работу с 1:08 до 5:28. Сейчас работа авиагавани возобновлена.