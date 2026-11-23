



Метеозависимые волгоградцы сегодня, 23 ноября, могут испытать на себе последствия геомагнитного шторма.



Специалисты лаборатории солнечной астрономии отмечают, что во второй половине дня ожидаются умеренные геомагнитные возмущения. Пик активности, который достигнет 4 баллов, придется на период с 15:00 до 18:00. Несмотря на возможные кратковременные всплески, общий фон остается благоприятным.



Утро понедельника начнется с тихого геомагнитного фона, который оценивается в 2 балла. После дневного пика активность начнет снижаться, и ко вторнику, 24 ноября, ситуация полностью стабилизируется, возвращаясь к фоновым значениям без значительных возмущений.



В настоящее время на Солнце нет активных вспышечных процессов. Последняя зарегистрированная вспышка произошла 21 ноября и имела слабый класс C, что не может вызвать серьезных сбоев в магнитосфере Земли. Людям, чье здоровье чувствительно к изменениям космического давления, рекомендуется ограничить физическую активность в послеобеденные часы понедельника, предоставив организму достаточный отдых