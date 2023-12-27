Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования предстанет перед судом по делу о гибели 15-летнего подростка в городе Камышине Волгоградской области. Как сообщили V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый в соответствии с заключенным договором проводил техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в одном из частных домовладений Камышина.

- Обнаружив в санузле дома установленный котел, что противоречит техническим нормам, мужчина не проверил качество установки газового оборудования, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичность дымоотвода, организацию притока воздуха для сжигания газа. После обследования газового оборудования фигурант уголовного дела допустил дальнейшую эксплуатацию котла, установленного с грубейшими нарушениями требований законодательства, не уведомил жильцов об опасности использования газового котла, находящегося в помещении санузла, - рассказала Черединина.

Напомним, трагедия произошла 12 января 2023 года. 15-летний подросток, который находился в душевой кабине в ванной, потерял сознание и скончался от отравления угарным газом.

Установлено, что во время работы газового котла и отсутствия притока свободного воздуха в вентиляционном канале произошла обратная тяга с поступлением продуктов сгорания – угарного газа, непосредственно в помещение санузла.

Фигурант уголовного дела своей вины в случившемся не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Камышинский городской суд.