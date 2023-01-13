В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сына

В Камышине Волгоградской области обнаружен труп 15-летнего подростка. Страшную находку сделала мать ребенка.

— Следственный отдел по городу Камышину возбудил уголовного дело по факту смерти 15-летнего подростка по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По предварительным данным, причиной смерти школьника явилось отравление угарным газом.

По версии следствия, 12 января 2023 года подросток решил принять ванну у себя дома. Мать забеспокоилась, что сын долго не выходит обратно и, открыв дверь, обнаружила своего ребенка в бессознательном состоянии. Женщина сразу же вызвала скорую, но прибывшим врачам, спасти мальчика не удалось.

— При осмотре места происшествия следователи СКР установили факт наличия обратной тяги при открытой дверце дымохода, подключенного к газовой колонке, и закрытом окне, — добавила Буянова. — В связи с этим, продукты горения, представляющие большую опасность для жизни и здоровья, скапливались в ванной комнате.

Известно, что трагедия произошла в Камышине в доме по улице Лесозащитной.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»