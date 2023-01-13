Расследования

В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сына

Расследования 13.01.2023 10:20
0
13.01.2023 10:20


В Камышине Волгоградской области обнаружен труп 15-летнего подростка. Страшную находку сделала мать ребенка. 

— Следственный отдел по городу Камышину возбудил уголовного дело по факту смерти 15-летнего подростка по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По предварительным данным, причиной смерти школьника явилось отравление угарным газом.

По версии следствия, 12 января 2023 года подросток решил принять ванну у себя дома. Мать забеспокоилась, что сын долго не выходит обратно и, открыв дверь, обнаружила своего ребенка в бессознательном состоянии. Женщина сразу же вызвала скорую, но прибывшим врачам, спасти мальчика не удалось.  

— При осмотре места происшествия следователи СКР установили факт наличия обратной тяги при открытой дверце дымохода, подключенного к газовой колонке, и закрытом окне, — добавила Буянова. — В связи с этим, продукты горения, представляющие большую опасность для жизни и здоровья, скапливались в ванной комнате. 

Известно, что трагедия произошла в Камышине в доме по улице Лесозащитной. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.01.2023 23:33
Расследования 12.01.2023 23:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 20:40
Расследования 12.01.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 14:01
Расследования 12.01.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 13:48
Расследования 12.01.2023 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 13:44
Расследования 12.01.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 12:05
Расследования 12.01.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 20:52
Расследования 11.01.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 15:34
Расследования 11.01.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 14:47
Расследования 11.01.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 13:02
Расследования 11.01.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 11:36
Расследования 11.01.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 07:11
Расследования 11.01.2023 07:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 20:20
Расследования 10.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 17:37
Расследования 10.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 16:46
Расследования 10.01.2023 16:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:34
Волгоградка украла с чужой карты 78 тысяч на таблетки от головыСмотреть фотографии
11:33
Перед Рождеством пропал волгоградец с провалами в памятиСмотреть фотографии
10:38
На севере Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сынаСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области начались первые выплаты единого пособия для семей с детьмиСмотреть фотографии
09:59
Нападение собак на жителя Волжского попало на видеоСмотреть фотографии
09:49
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
09:35
«Ехал из Пензы»: в Волгоградской области поймали водителя с «виртуальными» правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
«Приходили из прокуратуры»: в Волгограде коммунальщиков заставили растопить ледяную пещеру в подъездеСмотреть фотографии
07:45
Никто ничего не замечал: в квартире спустя месяц нашли мумифицированное тело волгоградкиСмотреть фотографии
23:33
Глава СК затребовал доклад о ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:19
«Золотое сердце» из тропиков расцветает по ночам под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:40
Материалы о сливе нефтешлама на почву в Волгограде переданы в полициюСмотреть фотографии
20:17
Волгоградский цирк расширят ради комфорта животныхСмотреть фотографии
19:58
В Волгограде наградили 27 сотрудников прокуратурыСмотреть фотографии
19:18
Под Волгоградом директор компании внезапно умер на рабочем местеСмотреть фотографии
18:42
В Волгограде началась подготовка к параду в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
18:15
Участники СВО на видео поддержали переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде оборудуют 8 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде на ярмарке насмерть замерз неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
17:10
Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайнСмотреть фотографии
17:06
Размороженные трубы в девятиэтажке в центре Волгограда отогревают паяльными лампамиСмотреть фотографии
16:45
«Вот потеплеет и будем делать»: волгоградцы жалуются на холод в квартирахСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде ограничат движение на участке улицы Рокоссовского 13 январяСмотреть фотографии
16:21
Волгоградские аграрии получили рекомендации для весенних полевых работСмотреть фотографии
16:06
Треш-стримеры сняли издевательства над волгоградцами на видеоСмотреть фотографии
15:42
Ущерб на 10 миллионов: в Волгограде сгорел ангар с бытовой техникойСмотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом 19-летний безденежный шопоголик обокрал WildberriesСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом женщина размозжила голову пенсионерки молоткомСмотреть фотографии
13:44
Пьяная камышанка избила лежачую пенсионерку сковородойСмотреть фотографии
 