Число укушенных клещами волгоградцев увеличилось до 1496

Несмотря на существенное похолодание в Волгоградской области число укушенных клещами жителей региона увеличилось до 1496 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю у пациентов не было зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелизом.

Как ранее сообщалось информагентством, на прошлой неделе число обратившихся после укуса наблюдалось 1461 человек. Тогда количество волгоградцев с диагнозом ИКБ увеличилось до шести.

Всего же общее количество увеличилось лишь на 35 человек. Среди всех укушенных – 523 ребенка.