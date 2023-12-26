В Волгограде с осужденного застройщика ЖК «Династия» взыскивают 20 млн рублей

Советский районный суд Волгограда постановил взыскать с нерадивого застройщика более 20 миллионов рублей убытков, причиненных бюджету при финансировании завершения строительства многоквартирного дома. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Прокуратура Волгограда потребовала эту сумму с бывшего учредителя ООО «Стройснаб» Александра Набатчикова, который был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Более 20 миллионов рублей убытков, которые взыскивают с Набатчикова, бюджет региона направил на возмещение новым добросовестным застройщикам затрат на подключение к инженерным сетям многоквартирного дома по ул. Огарева, 21 «б» в Ворошиловском районе Волгограда (ЖК «Династия»).

Судом установлено, что Набатчиков, являясь учредителем и фактическим руководителем ООО «Стройснаб», дал указание директору организации о перечислении в нарушение условий договора подряда порядка 690 миллионов рублей на счета подконтрольной коммерческой структуры. В результате были нарушены сроки возведения многоквартирного жилого дома.

В целях восстановления прав 145 граждан – участников долевого строительства администрацией Волгоградской области принято решение о завершении возведения проблемного объекта за счет бюджета региона.

Решение суда о взыскании 20 миллионов рублей в законную силу не вступило и может быть обжаловано.