Приговор застройщику ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" вынесли в Волгограде





Сегодня Советский районный суд Волгограда приговорил к реальному сроку 45-летнего владельца организаций-застройщиков ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" Александра Набатчикова. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимый признан виновным в злоупотреблении полномочиями и организации злоупотребления полномочиями, повлекшими тяжкие последствия и причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан (ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33. ч. 2 ст. 201 УК РФ). Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Вину Набатчиков признал частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела, являясь директором и соучредителем ООО "Строй-Сити", выступая застройщиком ЖК "Адмиралтейский", потратил часть привлеченных от граждан-участников долевого строительства денежных средств на иные нужды. В частности, он предоставил займ на сумму 16,6 миллиона рублей одной из организаций, а также оплатил 8,3 миллиона рублей в счет погашения долга фирмы-застройщика другого жилого дома.

Кроме того, подсудимый перечислил пяти недобросовестным подрядчикам в качестве аванса за невыполненные работы более 8 миллионов рублей. Также в нарушение условий договора подряда он перечислил авансовые платежи ОАО "ЗЖБиК" на сумму 748 миллионов рублей. От рук недобросовестного застройщика пострадали 520 дольщиков ЖК "Адмиралтейский".

Набатчиков имел отношение и к возведению ЖК "Династия". Являясь учредителем ООО "Стройснаб", которая строила этот жилой комплекс, дал указание директору организации о перечислении в нарушение условий договора подряда порядка 690 миллионов рублей в адрес ОАО "ЗЖБиК", в которое входило ООО "Стройснаб". В строительство ЖК "Династия" вложились более 200 дольщиков, однако застройщик так и не выполнил свои обязательства.

В результате были нарушены сроки возведения указанных многоквартирных домов.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Впоследствии строительство многоквартирных жилых домов завершилось силами другого подрядчика.



