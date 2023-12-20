Обманувшую волгоградцев ритуальщицу осудили с отсрочкой приговора





Краснооктябрьский районный суд Волгограда сегодня, 20 декабря, вынес приговор Инне Адельшиной, которая под предлогом оказания ритуальных услуг, обманула 19 человек.

Как сообщили V102.RU в Краснооктябрьском районном суде, Адельшина признана виновной в совершении мошенничества в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ). Ей назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывание назначенного осужденной наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Следствием и судом установлено, что Адельшина с сентября 2021-го по июль 2022 года заключала с гражданами договоры на оказание услуг по изготовлению и установке надгробных памятников и благоустройству мест захоронения. Однако фактическим производством надгробий женщина не занималась.

- Женщина заключала договоры с заказчиками на изготовление и установку надгробных памятников, используя ранее разработанные ею бланки, а также выдавала товарные чеки гражданам, оплатившим заказ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, - сообщили в районном суде.

Ранее сообщалось, что Адельшина причинила 19 потерпевшим материальный ущерб на сумму порядка 750 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД России по г. Волгограду. Вину обвиняемая не признала.

Приговором суда, в пользу потерпевших с Адельшиной также взыскана сумма причиненного материального ущерба и компенсация морального вреда

Напомним, уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено в октябре 2022 года после того, как на нее стали активно жаловаться ее клиенты. Они обвинили в обмане индивидуального предпринимателя Инну Адельшину, которая вела свой бизнес в павильоне у рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Предпринимательница брала с заказчиков предоплату, но свои обязательства не исполняла.

Видео: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области