Расследования

Обманувшую волгоградцев ритуальщицу осудили с отсрочкой приговора

Расследования 20.12.2023 10:29
0
20.12.2023 10:29




Краснооктябрьский районный суд Волгограда сегодня, 20 декабря, вынес приговор Инне Адельшиной, которая под предлогом оказания ритуальных услуг, обманула 19 человек.

Как сообщили V102.RU в Краснооктябрьском районном суде, Адельшина признана виновной в совершении мошенничества в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ). Ей назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывание назначенного осужденной наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Следствием и судом установлено, что Адельшина с сентября 2021-го по июль 2022 года заключала с гражданами договоры на оказание услуг по изготовлению и установке надгробных памятников и благоустройству мест захоронения. Однако фактическим производством надгробий женщина не занималась.

- Женщина заключала договоры с заказчиками на изготовление и установку надгробных памятников, используя ранее разработанные ею бланки, а также выдавала товарные чеки гражданам, оплатившим заказ, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, - сообщили в районном суде.

Ранее сообщалось, что Адельшина причинила 19 потерпевшим материальный ущерб на сумму порядка 750 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД России по г. Волгограду. Вину обвиняемая не признала.

Приговором суда, в пользу потерпевших с Адельшиной также взыскана сумма причиненного материального ущерба и компенсация морального вреда

Напомним, уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено в октябре 2022 года после того, как на нее стали активно жаловаться ее клиенты. Они обвинили в обмане индивидуального предпринимателя Инну Адельшину, которая вела свой бизнес в павильоне у рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Предпринимательница брала с заказчиков предоплату, но свои обязательства не исполняла.

Видео: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.12.2023 12:04
Расследования 20.12.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 17:50
Расследования 19.12.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 16:29
Расследования 19.12.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 15:59
Расследования 19.12.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 14:23
Расследования 19.12.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2023 11:02
Расследования 19.12.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2023 22:42
Расследования 18.12.2023 22:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.12.2023 09:48
Расследования 17.12.2023 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2023 21:06
Расследования 16.12.2023 21:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2023 12:50
Расследования 15.12.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2023 11:26
Расследования 15.12.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2023 17:05
Расследования 14.12.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2023 15:37
Расследования 14.12.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2023 14:26
Расследования 14.12.2023 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2023 11:01
Расследования 14.12.2023 11:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:54
Регулятор назвал причины подорожания яиц и мяса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работеСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде вынесли приговор по делу о гибели мужчины от упавшего листа фанеры с недострояСмотреть фотографии
12:02
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»Смотреть фотографии
11:16
В Волгограде сотрудники УФСБ отмечают День работника органов безопаностиСмотреть фотографии
10:29
Обманувшую волгоградцев ритуальщицу осудили с отсрочкой приговораСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
В ГД могут подготовить законопроект о химической кастрации педофиловСмотреть фотографии
09:37
Международный аэропорт в Волгограде закрыли на неопределенный срокСмотреть фотографии
09:22
В России корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкогольСмотреть фотографии
09:19
Событие года: ВГИИК провел яркую Неделю науки и творчестваСмотреть фотографии
08:24
В волгоградских магазинах могут появиться «сиреневые» яйца из АзербайджанаСмотреть фотографии
07:52
Плата за техосмотр выросла в Волгограде на 337 рублей и большеСмотреть фотографии
21:48
Тепло, туман и дожди пообещали волгоградцам на предновогодней неделеСмотреть фотографии
21:40
В Волгограде на ул. Электролесовской насмерть сбили женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградцы арендуют для новогодних вечеринок доспехи и молот ТораСмотреть фотографии
20:40
В райцентре Волгоградской области открылась новая почтаСмотреть фотографии
20:22
«Ротор» проведет третий сбор в Турции в 2024 годуСмотреть фотографии
19:57
«Нас тут завалит»: в Волгограде смывает дом-призракСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Путин запретил волгоградским школьникам брать телефоны на урокиСмотреть фотографии
19:19
Суд в Волгограде обязал разрушителя домов выплатить 775 млн рублей за вред почвеСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде из-за ДТП остановилось движение троллейбусов №9Смотреть фотографии
18:14
«Это нас не спасет»: количество автобусов из Волжского в Волгоград увеличат в 2024 годуСмотреть фотографии
17:50
Верхушку отделения «Почты России» судят за аферу под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:45
Таксистка обчистила сейф главврача IDM Сliniс в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Волгоградцы за год выбросили на помойку 4000 автомобильных шинСмотреть фотографии
16:55
Путин на коллегии Минобороны: все участники СВО получат равные гарантииСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде за 62 млн рублей возродят закрытый роддом №1Смотреть фотографии
16:29
Экстрадированный из Парагвая Роман Морозов задержится в Волгограде до летаСмотреть фотографии
16:11
Тысячу военнослужащих и сотрудников Росгвардии выведут на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом группа женщин за деньги оформляла мигрантов отцами своих детейСмотреть фотографии
 