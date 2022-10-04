Расследования

«Ничего святого»: волгоградцы столкнулись с обманом при заказе памятных надгробий

Расследования 04.10.2022 19:31
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04.10.2022 19:31





Волгоградцы обвиняют индивидуального предпринимателя Инну Адельшину в обмане при оказании услуг по изготовлению и установке памятников. Люди утверждают, что женщина набрала заказов, взяла предоплату, но свои обязательства не исполнила. Предпринимательница обещала установить надгробия за два-три месяца, но все сроки нарушила. Многие ждут памятников по полгода и даже более. Обманутые клиенты, в надежде вернуть свои деньги, дежурят возле павильона, где ведет свой бизнес предприимчивая дама.



- Заключила договор с Адельшиной Инной Игоревной 2 марта. Должны были изготовить памятник для родителей моих, для мамы и папы. И сделать благоустройство участка. Должны были все сдать 24 апреля, но она до 24-го вообще ничего не делала, - рассказала ИА «Высота 102» Ольга Чернышкова. - Переносили сроки по этому памятнику два раза - на 9 июля и на 15 августа. По сей день ничего.
Волгоградка внесла Адельшиной предоплату в размере 65 тысяч рублей, но осталась ни с чем. В аналогичной ситуации оказалась и мама Светланы Нагорновой, которая хотела установить памятник на могилу своего мужа - бывшего сотрудника полиции.
Моя мама сейчас не может присутствовать, так как она онкобольная, а в связи с этой ситуацией ее состояние ухудшилось. Сроки у нас были прописаны до 15 июля, но в итоге ни памятника, ни денег мы не дождались, – говорит Светлана. – Мы заказывали памятник моему папе, который в бывшем сотрудник полиции. Мой муж выровнял землю на могиле. Мне очень обидно, что папа лежит, а возможности у нас где-то еще заказать памятник больше нет.
Семья внесла первоначальный взнос в размере 45 тысяч рублей, который уже и не надеется вернуть. Пенсионерка Вера Шипаева также хотела поставить достойное надгробие на могилу своих родителей. Женщина внесла предоплату в сумме 21 тысячи рублей, отдала предпринимательнице фотографии родителей. Готовый памятник Адельшина обещала установить за два месяца еще в августе, но обманула.



– Она на звонки отвечала, разговаривала, не пряталась, но всегда кормила завтраками. То у нее художник заболел, подождите, то еще что-то. Я устала ждать и хотела расторгнуть договор, но денег мне не возвращают, – рассказывает еле сдерживая слезы пожилая женщина. Пенсионерке с трудом удалось вернуть фотографии родителей, которые для нее бесценны. 
Мы с мужем заказали памятник 31 марта. До сих пор у нет ни памятника, ни места, оно не подготовлено. Она вообще никаких работ не проводила. Кроме обещаний мы ничего не слышим, – делится своей историей волгоградка Татьяна Тернова.– Как и все обманутые ею клиенты обиваем пороги, мы ей звоним, пишем смс, появляемся здесь. Уже полгода прошло, но результатов никаких нет.
Кому-то с января не делает, кому-то с декабря, нам вот с марта. Но она по-прежнему привлекает людей и принимает взносы. Мы так посчитали, даже с 8 человек выходит она 300 тысяч собрала, просто вот так собрала деньги и на них живет, – возмущается женщина. 
Волгоградцы утверждают, что ИП Адельшина продолжает вести свой бизнес и дальше принимает заказы. Проблем с клиентами, уверены волгоградцы, у предпринимательницы нет. Ее павильон находится возле рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе, где всегда многолюдно.



Мы хотим донести до людей, что здесь обманывают. Ее вагончик расположен на самом бойком месте, люди идут на рынок. Они смотрят памятники, заходят, интересуются. Она доброжелательно принимает, советует, подсказывает, как лучше и подешевле, но потом ничего не делает, – отзываются о предпринимательнице те, кто уже воспользовался ее услугами.
Люди утверждают, что защитить их некому. В полиции Краснооктябрьского района, куда неоднократно обращались граждане с заявлениями, им отказывают в возбуждении уголовного дела в отношении Адельшиной, так как не видят в ее действиях признаков состава преступления по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 



Судов предпринимательница не боится, так как взыскать с нее, как отмечают волгоградцы, нечего. Представители администрации и Роспотребнадзора в работу предприимчивой бизнесвумен также не вмешиваются.
Никакой помощи мы не дождались. Все органы бездействуют. Они должны стоять на защите потребителей, но все пожимают плечами, они как будто здесь совсем ни при чем. Выходит так, что в нашем правовом государстве мы самые бесправные люди, – с горечью констатирует Татьяна Тернова.
По своему отреагировала на жалобы недовольных клиентов сама предпринимательница. В последнее время застать ее в офисе практически невозможно. Люди даже шли на хитрость, в буквальном смысле выманивая женщину крупными заказами. Не удалось поговорить с Инной Адельшиной и съемочной группе ИА «Высота 102». Продавец ответила, что ее начальница болеет, поэтому просит ее не беспокоить. 
–  Я не знаю, мне она никакой информации не дает, – отвечает посетителям девушка-продавец. – Я прихожу, если у меня венок люди заказывают. Прихожу, чтобы подписать и все. 
Сотрудница утверждает, что после неоднократных визитов недовольных клиентов ИП Адельшиной больше не принимает заказы на изготовление памятников.
Мы не принимаем заказы, мы продаем товар, который находится здесь, – уверяет продавец.
Обманутые волгоградцы в конце сентября отправили коллективное письмо на имя прокурора Волгоградской области Дениса Костенко.  
Просим Вас оказать нам помощь и верим, что только Вы сможете разобраться с преступными действиями Адельшиной И.И., – пишут в конце своего письма  отчаявшиеся люди.
Согласно данным системы СПАРК, Адельшина Инна Игоревна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с марта 2018 года. Основным видом деятельности ИП указана резка, обработка и отделка камня для памятников, а также организация похорон и предоставления связанных с ними услуг. Указано, что 10 июля 2022 года это ИП было исключено из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Также имеются действующие решения ФНС о приостановке операций по счетам из-за неуплаты налогов и сборов.
Фото: читатели / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 
Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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