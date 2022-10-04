«Ничего святого»: волгоградцы столкнулись с обманом при заказе памятных надгробий















Волгоградцы обвиняют индивидуального предпринимателя Инну Адельшину в обмане при оказании услуг по изготовлению и установке памятников. Люди утверждают, что женщина набрала заказов, взяла предоплату, но свои обязательства не исполнила. Предпринимательница обещала установить надгробия за два-три месяца, но все сроки нарушила. Многие ждут памятников по полгода и даже более. Обманутые клиенты, в надежде вернуть свои деньги, дежурят возле павильона, где ведет свой бизнес предприимчивая дама.













- Заключила договор с Адельшиной Инной Игоревной 2 марта. Должны были изготовить памятник для родителей моих, для мамы и папы. И сделать благоустройство участка. Должны были все сдать 24 апреля, но она до 24-го вообще ничего не делала, - рассказала ИА «Высота 102» Ольга Чернышкова. - Переносили сроки по этому памятнику два раза - на 9 июля и на 15 августа. По сей день ничего.

Волгоградка внесла Адельшиной предоплату в размере 65 тысяч рублей, но осталась ни с чем. В аналогичной ситуации оказалась и мама Светланы Нагорновой, которая хотела установить памятник на могилу своего мужа - бывшего сотрудника полиции.

– Моя мама сейчас не может присутствовать, так как она онкобольная, а в связи с этой ситуацией ее состояние ухудшилось. Сроки у нас были прописаны до 15 июля, но в итоге ни памятника, ни денег мы не дождались, – говорит Светлана. – Мы заказывали памятник моему папе, который в бывшем сотрудник полиции. Мой муж выровнял землю на могиле. Мне очень обидно, что папа лежит, а возможности у нас где-то еще заказать памятник больше нет.

Семья внесла первоначальный взнос в размере 45 тысяч рублей, который уже и не надеется вернуть. Пенсионерка Вера Шипаева также хотела поставить достойное надгробие на могилу своих родителей. Женщина внесла предоплату в сумме 21 тысячи рублей, отдала предпринимательнице фотографии родителей. Готовый памятник Адельшина обещала установить за два месяца еще в августе, но обманула.













– Она на звонки отвечала, разговаривала, не пряталась, но всегда кормила завтраками. То у нее художник заболел, подождите, то еще что-то. Я устала ждать и хотела расторгнуть договор, но денег мне не возвращают, – рассказывает еле сдерживая слезы пожилая женщина. Пенсионерке с трудом удалось вернуть фотографии родителей, которые для нее бесценны.

– Мы с мужем заказали памятник 31 марта. До сих пор у нет ни памятника, ни места, оно не подготовлено. Она вообще никаких работ не проводила. Кроме обещаний мы ничего не слышим, – делится своей историей волгоградка Татьяна Тернова.– Как и все обманутые ею клиенты обиваем пороги, мы ей звоним, пишем смс, появляемся здесь. Уже полгода прошло, но результатов никаких нет.

– Кому-то с января не делает, кому-то с декабря, нам вот с марта. Но она по-прежнему привлекает людей и принимает взносы. Мы так посчитали, даже с 8 человек выходит она 300 тысяч собрала, просто вот так собрала деньги и на них живет, – возмущается женщина.

Волгоградцы утверждают, что ИП Адельшина продолжает вести свой бизнес и дальше принимает заказы. Проблем с клиентами, уверены волгоградцы, у предпринимательницы нет. Ее павильон находится возле рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе, где всегда многолюдно.













– Мы хотим донести до людей, что здесь обманывают. Ее вагончик расположен на самом бойком месте, люди идут на рынок. Они смотрят памятники, заходят, интересуются. Она доброжелательно принимает, советует, подсказывает, как лучше и подешевле, но потом ничего не делает, – отзываются о предпринимательнице те, кто уже воспользовался ее услугами.

Люди утверждают, что защитить их некому. В полиции Краснооктябрьского района, куда неоднократно обращались граждане с заявлениями, им отказывают в возбуждении уголовного дела в отношении Адельшиной, так как не видят в ее действиях признаков состава преступления по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).













Судов предпринимательница не боится, так как взыскать с нее, как отмечают волгоградцы, нечего. Представители администрации и Роспотребнадзора в работу предприимчивой бизнесвумен также не вмешиваются.

– Никакой помощи мы не дождались. Все органы бездействуют. Они должны стоять на защите потребителей, но все пожимают плечами, они как будто здесь совсем ни при чем. Выходит так, что в нашем правовом государстве мы самые бесправные люди, – с горечью констатирует Татьяна Тернова.

По своему отреагировала на жалобы недовольных клиентов сама предпринимательница. В последнее время застать ее в офисе практически невозможно. Люди даже шли на хитрость, в буквальном смысле выманивая женщину крупными заказами. Не удалось поговорить с Инной Адельшиной и съемочной группе ИА «Высота 102». Продавец ответила, что ее начальница болеет, поэтому просит ее не беспокоить.

– Я не знаю, мне она никакой информации не дает, – отвечает посетителям девушка-продавец. – Я прихожу, если у меня венок люди заказывают. Прихожу, чтобы подписать и все.

Сотрудница утверждает, что после неоднократных визитов недовольных клиентов ИП Адельшиной больше не принимает заказы на изготовление памятников.

– Мы не принимаем заказы, мы продаем товар, который находится здесь, – уверяет продавец.

Обманутые волгоградцы в конце сентября отправили коллективное письмо на имя прокурора Волгоградской области Дениса Костенко.

– Просим Вас оказать нам помощь и верим, что только Вы сможете разобраться с преступными действиями Адельшиной И.И., – пишут в конце своего письма отчаявшиеся люди.

Согласно данным системы СПАРК, Адельшина Инна Игоревна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с марта 2018 года. Основным видом деятельности ИП указана резка, обработка и отделка камня для памятников, а также организация похорон и предоставления связанных с ними услуг. Указано, что 10 июля 2022 года это ИП было исключено из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Также имеются действующие решения ФНС о приостановке операций по счетам из-за неуплаты налогов и сборов.

Фото: читатели / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»



