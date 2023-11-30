Расследования

В Волгограде пройдет первый процесс по новому делу Арсена Мелконяна

Расследования 30.11.2023 09:36
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30.11.2023 09:36


В Краснооктябрьском районном суде Волгограда назначена дата первого заседания по новому уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна. Ранее Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайство об изменении территориальной подсудности.

— Судебное заседание запланировано на 5 декабря на 14.00. Арсену Мелконяну вменяют два эпизода по ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде), ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), — сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку районного суда.  

По сведениям облпрокуратуры, в марте 2022 года Мелконян, находясь в СИЗО № 1, угрожал расправой сотруднику ФСИН. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело. Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей супруге и ее семье. Обвиняемый свою вину не признал.

Мелконян ранее просил Центральный суд перевести его из СИЗО под домашний арест. В перерывах он рассказал журналистам о своем прошлом, отсутствии справедливости и назвал причину, по которой решил встретиться с судьей.

Напомним, Арсен Мелконян, получивший срок по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, отправился в колонию, а в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне проведения СВО экс-заключенный получил ранение, попал в госпиталь, а чуть позже вернулся в Волгоград. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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