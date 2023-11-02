В Волгограде определили подсудность по делу Арсена Мелконяна

В Волгоградском областном суде удовлетворили ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна, обвиняемого в угрозах убийством судье и желании расправиться с сотрудником ФСИН. Как сообщает V102.RU, фигурант дела участвовал в заседании по видео-конференц-связи.

— Судьи Центрального райсуда не могут рассматривать дело, потому что потерпевшей проходит их коллега. В итоге облсуд принял решение, что материалы будут переданы в Краснооктябрьский районный суд Волгограда, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — Дата первого заседания по существу еще не определена.

Ранее защита Мелконяна поддержала ходатайство прокуратуры о направлении материалов дела в Волгоградский областной суд для определения подсудности. Волгоградец, вернувшийся из зоны СВО, в опять оказался на скамье подсудимых.

По сведениям прокуратуры региона, в марте 2022 года Мелконян, будучи в СИЗО № 1, угрожал расправой сотруднику пенитенциарного учреждения. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело. Кроме этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей экс-супруге и ее семье. Обвиняемый свою вину не признает.

Арсен Мелконян в прошлом заседании просил Центральный суд перевести его из СИЗО под домашний арест. В перерывах он рассказал журналистам о своем прошлом, отсутствии справедливости и назвал причину, по которой решил встретиться с судьей.

Напомним, Мелконян, получивший срок по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, отправился в колонию, а в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне проведения спецоперации бывший заключенный получил ранение, попал в ростовский госпиталь, а чуть позже вернулся в Волгоград.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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