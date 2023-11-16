В Волгограде ликвидировали пожар на заводе «Форте»

Расследования 16.11.2023 21:00
0
16.11.2023 21:00
Пожар на заводе «Форте Пром Стил ГмбХ» полностью ликвидирован. Об этом сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области. Ликвидация зафиксирована в 20-10 ч.Напомним, сегодня произошел взрыв с последующим пожаром на производственной площадке предприятия, расположенного в Красноармейском районе, где выпускают алюминиевые радиаторы отопления. Сообщение о ЧП поступило в 16-56 ч. Пострадали двое работников – мужчины 29 и 32 лет. Они доставлены в ожоговый центр больницы №25. на заводе в Красноармейском районе Волгограда поступило в 16.56.
В администрации Волгограда пояснили, что, по предварительной версии, воспламенилось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь горения около 20 квадратных метров. В прокуратуре Волгоградской области организовали проверку по факту происшествия.
Напомним, 25 октября 2022 года на заводе случилось подобное происшествие. Тогда один человек погиб, двое пострадали.
В реанимации спасают двоих работников волгоградского завода «Форте»16.11.2023 21:58
Расследования 16.11.2023 21:58
«Ее хотели убить»: в Волгоград прибыл Виталий Бородин после избиения блогерши матерью-садисткой16.11.2023 15:53
Расследования 16.11.2023 15:53
На прикуривших от Вечного огня студенток в Волгограде возбудили дело16.11.2023 10:43
Расследования 16.11.2023 10:43
На матч России и Кубы в Волгограде продано 28 тысяч билетов16.11.2023 09:56
Расследования 16.11.2023 09:56
ФСБ накрыла три лаборатории в Волгограде и области. Изъято 50 кг. наркотиков16.11.2023 09:24
Расследования 16.11.2023 09:24
«Напали с битой и электрошокером»: мать-садистку из Волгограда подозревают в избиении блогерши15.11.2023 09:54
Расследования 15.11.2023 09:54
Волгоградская котельная на энергии нечистот взяла бронзу федерального конкурса14.11.2023 16:33
Расследования 14.11.2023 16:33
В Волгограде организатора марафонов отправили в суд за пьяную езду и аварию14.11.2023 12:44
Расследования 14.11.2023 12:44
Двоих фигурантов по делу о гибели баскетболисток из Волгограда освободили от наказания14.11.2023 11:43
Расследования 14.11.2023 11:43
УФСБ по Волгоградской области пресекло крупный канал поставки черной икры и осетрины14.11.2023 08:41
Расследования 14.11.2023 08:41
В Волгограде оперативниками МВД и ФСБ задержан сотрудник полиции13.11.2023 17:25
Расследования 13.11.2023 17:25
В Волгограде восстановили пострадавший от вандалов памятник морякам13.11.2023 16:55
Расследования 13.11.2023 16:55
Сжегшему своего кредитора волгоградцу запросили 19 лет строгого режима13.11.2023 15:22
Расследования 13.11.2023 15:22
Губернатор Бочаров поручил утеплять и кормить работников предприятий13.11.2023 11:21
Расследования 13.11.2023 11:21
Глава СКР поручил разобраться в жестоком убийстве мужчины в Волжском12.11.2023 20:03
Расследования 12.11.2023 20:03