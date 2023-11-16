Расследования

В Волгограде ликвидировали пожар на заводе «Форте»

Расследования 16.11.2023 21:00
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16.11.2023 21:00


Пожар на заводе «Форте Пром Стил ГмбХ» полностью ликвидирован. Об этом сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области. Ликвидация зафиксирована в 20-10 ч.
Напомним, сегодня произошел взрыв с последующим пожаром на производственной площадке предприятия, расположенного в Красноармейском районе, где выпускают алюминиевые радиаторы отопления. Сообщение о ЧП поступило в 16-56 ч. Пострадали двое работников – мужчины 29 и 32 лет. Они доставлены в ожоговый центр больницы №25. на заводе в Красноармейском районе Волгограда поступило в 16.56.
В администрации Волгограда пояснили, что, по предварительной версии, воспламенилось скопление алюминиевой пыли в одном из помещений предприятия. Площадь горения около 20 квадратных метров. В прокуратуре Волгоградской области организовали проверку по факту происшествия.
Напомним, 25 октября 2022 года на заводе случилось подобное происшествие. Тогда один человек погиб, двое пострадали.


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