Производственный цех на юге Волгограда, в котором 25 октября произошло воспламенение алюминиевой пудры и последующий взрыв, принадлежит компании «Форте Пром Стил ГмБХ». Как сообщает ИА «Высота 102», в апреле текущего года предприятие заявило о наращивании производства с целью импортозамещения.

Корреспонденты ИА «Высота 102» работают в настоящее время на месте ЧП. Судя по кадрам, цеху нанесен масштабный ущерб.





Согласно системе СПАРК, директором производства является Роман Винокуров, бенефициар ООО – зарегистрированный в Москве предприниматель Александр Денисов. Площадь производственного цеха на юге Волгограда составляет 11 тысяч квадратных метров.





В апреле 2022 года руководство компании объявило о намерении увеличить ежегодный объем выпуска импортозамещающих радиаторов отопления до 900 тысяч изделий. На эти цели ООО «Форте Пром Стил ГмбХ» получило кредит на сумму 500 млн рублей. Расширение производства позволило создать на 50 дополнительных рабочих мест.





– Спрос на отопительное оборудование отечественного производства ежегодно увеличивается. Продукция завода не уступает зарубежным аналогам и стоит дешевле за счет меньших производственных и логистических издержек. Для полной загрузки производственных мощностей нам необходимы дополнительные объема сырья. Решить эту задачу помогло заемное финансирование, тогда как собственные средств мы направим на дальнейшее развитие производства, – сообщал ИА «ВолгоПромЭксперт» генеральный директор «Форте Пром ГмбХ» Роман Винокуров.





В настоящий момент на месте ЧП работают криминалисты СУ СК Росси по Волгоградской области. Известно об одном погибшем и двух пострадавших. Организована доследственная проверка.













