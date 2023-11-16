На юге Волгограда произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

В Красноармейском районе Волгограда оперативные службы прибывают на завод по производству радиаторов, где около часа назад прозвучал взрыв и начался пожар. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, по предварительным данным, на производстве произошло воспламенение алюминиевой пыли.

Жители района в социальных сетях утверждают, что слышали звуки взрыва, от которого затрещали стекла в многоквартирных домах. Также очевидцы сообщают о многочисленных автомобилях оперативных ведомств, которые движутся в сторону завода с включенными звуковыми сигналами. ЧП произошло на производственной площадке ООО «Форте Пром Стил ГмбХ». На предприятии V102.RU информацию о происшествии не опровергли.

– На данный момент пока без комментариев, – дословно заявили на заводе.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что в 16.56 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда.

– На месте работают пожарные расчеты 6-й пожарно-спасательной части. Информация о пострадавших уточняется, - сообщает ведомство.

На данный момент известно, что в результате ЧП пострадали два человека.

Напомним, что год назад, 25 октября, на этом заводе в результате проведения сварочных работ произошло воспламенение с последующим взрывом. Тогда один человек погиб и двое получили ожоги.

Фото: прокуратура Волгоградской области