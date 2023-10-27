Экология

Из Медведицы подняли 10 тыс. кубометров мусора и ила. Предстоит в 30 раз больше

Экология 27.10.2023 10:49
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27.10.2023 10:49


Одновременно в Кумылженском и Серафимовичском районах Волгоградской области, а также в Михайловке продолжаются работы по расчистке русла реки Медведицы. До конца года расчистка начнется и в Даниловском районе. По информации регионального комитета природных ресурсов, в этом дню со дна реки подняли на поверхность первые 10 тысяч кубометров мусора и ила. Расчистка Медведицы завершится до конца 2024 года. 

К работам на Медведице привлекли дополнительные земснаряды. Русло реки очищают от донных от донных отложений, сухостоя, мусора и валежника. В общей сложности предстоит расчистить 15 километров русла – работы ведутся в рамках регионального и федерального проектов «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». 

– Всего с помощью земснарядов предстоит извлечь из русла реки более 300 тысяч кубометров донных отложений, в результате расчистки пропускная способность русла Медведицы в период половодья увеличится в 10 раз – с 23,5 до 259 м3 в секунду, – сообщили в облкомприроды. – Это не только положительно скажется на экологическом состоянии реки, но и улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку на прилегающей территории.

Напомним, что одновременно в Волгоградской области продолжаются работы по расчистке русла реки Ахтубы. Корреспонденты ИА «Высота 102» не так давно публиковали репортаж из Среднеахтубинского района – предполагается, что по завершении работ данная река вновь станет судоходной.  

Накануне инициативы Волгоградской области по оздоровлению рек поддержали на Бассейновом совете Нижневолжского бассейнового округа. Федеральный проект стартует в 2025 году, и в ходе него в волгоградском регионе оздоровят больше 50 водоемов. 

Фото: администрация Волгоградской области 

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

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