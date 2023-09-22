Экология

Станет судоходной? Под Волгоградом активизировались работы по углублению истока Ахтубы

Экология 22.09.2023 15:14
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22.09.2023 15:14


В истоке Ахтубы в Волжском вот уже вторую неделю работает земснаряд по расчистке дна водоема. Обитатели находящихся рядом дач, наверное, не очень довольны постоянным шумом, но надо, как говорится, потерпеть. Цель экологической реабилитации – спасение обмельчавшего русла Ахтубы, которая когда-то, несколько десятков лет назад была судоходной. Старожилы еще помнят, как по Ахтубе бегали речные трамвайчики и пролетали скоростные катера «Ракета». Однако из-за обмеления реки это уже давно стало невозможным.



Вернуть статус судоходной реки и помогут проводимые работы, которые стартовали в активной фазе около двух недель назад. Суть процесса проста. Земснаряд, или так называемая плавучая «амфибия», выкачивает водогрунтовую смесь путем «всасывания», тем самым очищая дно и перемещая добытый грунт.

По словам заместителя директора АО «Строительно-монтажное управление №4» Умара Салпагарова, представителя компании, занимающейся расчисткой реки, техника позволяет забирать грунт на площади до 400 метров от работающего земснаряда.

– Сейчас глубина дна в истоке Ахтубы – около полутора метров, после расчистки она увеличится до 3,5 метров, – заверил руководитель работ.

За несколько дней со дна Ахтубы изъяты уже около 5 тысяч кубометров иловых отложений  – всего предстоит добыть почти 715 тысяч кубометров. Все, что достается со дна Ахтубы, складируется недалеко от берега – здесь уже вырастают песчаные «египетские пирамиды».


Задача подрядчика – расчистить около 10 километров дна реки Ахтуба, от истока до моста острова Зеленый. Плавучая «амфибия» будет перемещаться по заданному маршруту по мере расчистки очередного участка. Грандиозные работы планируется выполнить в течение двух лет. Руководитель фирмы-подрядчика заверил, что специалисты будут работать до наступления морозов – ориентировочно до середины декабря и возобновят расчистку дна реки с марта будущего года. Уже сейчас рабочие трудятся в ежедневном режиме без выходных.

Начало процесса расчистки Ахтубы, которая вот уже много лет терпит настоящее экологическое бедствие, стало возможным благодаря продолжающейся экологической реабилитации водоемов региона в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По словам председателя комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области Алексея Сивокоза, за последние 9 лет в регионе реабилитировано больше водных объектов, чем за весь постсоветский период. К настоящему времени в Волго-Ахтубинской пойме расчищено  48 водоемов, всего предстоит возродить 98 ериков и озер. При этом проведенные работы, утверждает руководитель облкомприроды, уже благоприятно отразились на наполнении поймы.

– Если раньше вода во время разлива заходила лишь в половину ериков, то теперь в пойме обводняются 80-85% водоемов, – заявил руководитель ведомства. – При этом вода наполняла ерики на третий день после начала сброса и уходила уже на 5-7 день. Сейчас вода заходит в первый день паводка и задерживается продолжительное время, – говорит Алексей Сивокоз.


Сейчас регион продолжает сотрудничать с федеральным центром в вопросе обводнения и других малых рек Волгоградской области. Так, рассматриваются заявки региона на получение субсидий на реабилитацию таких водных артерий, как реки Медведица, Терса, Иловля и другие. Кроме того, проходит экспертизу грандиозный проект по строительству ГЭС на Ахтубе и канала протяженностью в 32 километра от хутора Заяр до реки. Реализация этого проекта, намеченная до 2030 года, позволит ликвидировать зависимость наполнения водоемов Волго-Ахтубинской поймы от Волжской ГЭС и паводка и самостоятельно регулировать этот процесс.

Кстати, работы по расчистке Ахтубы никак не сказываются на обитателях речного мира. Рядом с работающим земснарядом спокойно плавала и ныряла речная выдра, а на поверхности воды чистили перышки дикие утки. 

Фото и видео: Алексей Костяков /V102.RU

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»

 

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