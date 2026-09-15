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Экология

«Там еще мусора много»: под Волгоградом у села пятый день тлеет несанкционированная свалка

Экология 15.09.2026 17:40
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15.09.2026 17:40


В Волгоградской области у села Рахинка в Среднеахтубинском районе продолжает тлеть несанкционированная свалка, которая загорелась еще 10 сентября. По сообщению местных жителей, мусорные отходы незаконно сваливают в бывшие силосные ямы, которые остались здесь еще со времен работы уже недействующего крупного животноводческого комплекса.



– Свалка горит каждый год. В этом году пожар произошел 10 сентября. Огонь и черный дым было видно издалека. Вонь стояла нереальная. Там пластик, полиэтиленовая пленка, чего только нет! И это все загорелось. Представляете, какая это экологическая катастрофа! Жители Рахинки этим всем дышат. Прошло уже несколько дней, а свалка все тлеет, - сообщили жители села.

По их словам, пожарных машин на месте происшествия они не видели. 

– Такое впечатление, что пожарных никто и не вызывал, – говорят селяне.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигналов о возгорании мусора и отходов в Среднеахтубинском районе у Рахинки к ним не поступало ни 10, ни 11-го сентября.

Комментарий в администрации Рахинского сельского поселения получить не удалось – на телефонные звонки никто не ответил. 

Видео читателей ИА «Высота 102»

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