Специалисты специализированной лаборатории обнародовали результаты исследования почвы, отобранной в Волгоградской области с земельных участков площадью 210,5 тысячи кв.м. По данным Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», где проводились исследования, всего было отобрано 280 проб почв. Из них в 233 образцах выявлены нарушения.

Негативные отклонения выявлены по таким показателям, как содержание гумуса, обменного калия, подвижного фосфора и кислотность почвы (pH), что может свидетельствовать об ухудшении плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в 68 образцах проб из 134-х, отобранных с земельных участков площадью около 59 тысяч кв.м., выявлены превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ.

– Превышение содержания нитратов, бенз(а)пирена, интегральной токсичности, тяжёлых металлов и нефтепродуктов, – пояснили специалисты центра, отметив, что повышенное содержание указанных веществ сказывается на безопасности использования такой земли и негативно влияют на экологию.

Результаты заключений направлены в территориальное управление Россельхознадзора для принятия дальнейших мер реагирования.

Фото из архива V102.RU