Расследования

Адвокат сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля выступила против судьи

Расследования 13.10.2023 12:55
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13.10.2023 12:55


Защищающая сжегшего Коран в Волгограде Никиту Журавеля адвокат Юлия Антонова, заявила отвод судьи Висаитовского районного суда Грозного. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня».

— Участие в рассмотрении настоящего уголовного дела федерального судьи Руслана Дандаева, на мой взгляд, нарушает принцип справедливости разбирательства. Кроме того, судьей Дандаевым принято решение о проведении судебного заседания в нарушении, установленном статьями 31–32 УПК и руководящих требований Верховного суда, изложенных в постановлении за номером 22 от 27 июня 2023 года о применении судами норм УПК РФ […] нарушения, допущенные в ходе проведения судебного заседания свидетельствуют о предвзятом отношении к Никите Журавель, — приводит слова адвоката корреспондент ИА «Чечня Сегодня». 

Уточняется, что в отводе судьи было отказано. К слову, указанные в прямой речи защитника Журавеля отсылки к нормативным актам и требованиям вышестоящего суда регламентируют подсудность уголовных дел. Сегодняшний процесс стал фактически первым с момента передачи дела в суд. Предыдущее заседание, как ранее сообщало «РИА Новости», перенесли из-за неявки обеих сторон. 

Напомним, что после задержания Никита Журавель был этапирован в Грозный. В августе стало известно, что волгоградца избил в СИЗО сын главы Чечни Адам. Через некоторое время кадры с избиением опубликовал сам Рамзан Кадыров, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Чечни после этого заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что он не достиг 16-летнего возраста. А недавно стало известно о том, что подростку присвоили звание Героя Чечни. 

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области 

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