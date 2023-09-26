Общество

Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять ислам

Общество 26.09.2023 16:08
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26.09.2023 16:08


Ксения Собчак раскрыла детали разговора с Рамзаном Кадыровым, в котором он озвучил подробности избиения волгоградца Никита Журавеля, вызвавшее  широкий общественный резонанс. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Кровавая барыня». 

Собчак кратко пересказала беседу с главой Чечни. 

1. Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны.

2. Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный. 

3. Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона. 

Напомним, видеокадры с избиением Адамом, сыном Кадырова, Никиты Журавеля, которого вывезли в Грозный после того, как он сжег коран на фоне одной из мечетей в Волгограде, вызвали неоднозначную реакцию в России.
При этом официально прокомментировать произошедшее рискнули не все. В частности, уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила следующее в своем телеграм-канале:

— Уничтожение Священных Книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом, — прокомментировала Москалькова.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также откликнулся на произошедшее. 

— Считаю, что сжигание Корана — серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране. Также есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана, — написал он в телеграм-канале.

Фото и коллаж: «Кровавая барыня» / t.me, ИА «Высота 102»

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