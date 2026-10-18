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Общество

Сколько жители городов Волгоградской области заплатят за коммуналку в ноябре: смотрим цифры

Общество 18.10.2026 13:51
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18.10.2026 13:51


Рост стоимости услуг ЖКХ зафиксировал Волгоградстат на минувшей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства, которое опубликовало общие цифры по Волгоградской области, а также по трем городам региона – Волгограду, Камышину и Михайловке, в этих муниципалитетах  тарифы оказались разными, а темпы роста  составили от 4 до 15%.

Смотрим, как подорожала коммуналка в Волгоградской области.

Водоснабжение холодное и водоотведение  в месяц с человека стоит теперь 953,21 рубля – рост составил 13,56%.

Водоснабжение холодное за м3 – 43,32 рубля – рост 14,14%.

Водоотведение м3 – 34,28 рубля – рост 12,88%.

Водоснабжение горячее с человека – 1424,82 рубля – рост 13,99%.

Водоснабжение горячее м3 – 237,09 рубля – рост 14,13%.

Отопление м2 общей площади – 46,9 рубля – рост 14,13%.

Отопление Гкал- 3382,52 рубля – рост 14,13%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда – 41,88 рубля – рост 0,05%.

Волгоград

Водоснабжение холодное и водоотведение  в месяц с человека стоит теперь 828,25  рубля – рост составил 13,9%.

Водоснабжение холодное за м3 – 41,02  рубля – рост 13,91%.

Водоотведение м3 – 26,48 рубля – рост 13,89%.

Водоснабжение горячее с человека – 1396,2 рубля – рост 13,9%.

Водоснабжение горячее м3 – 232,7 рубля – рост 13,9%.

Отопление м2 общей площади – 43,19 рубля – рост 13,9%.

Отопление Гкал- 3366,43 рубля – рост 13,9%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда осталась на прежнем уровне - 40,33 рубля.
Камышин

Водоснабжение холодное и водоотведение  в месяц с человека стоит теперь 1067,51  рубля – рост составил 14,39%.

Водоснабжение холодное за м3 – 40,17  рубля – рост 14,38%.

Водоотведение м3 – 44,41 рубля – рост 14,4%.

Водоснабжение горячее с человека – 1561,92 рубля – рост 14,4%.

Водоснабжение горячее м3 – 260,32 рубля – рост 14,4%.

Отопление м2 общей площади – 62,37 рубля – рост 14,38%.

Отопление Гкал- 3668,86 рубля – рост 14,38%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда осталась на прежнем уровне – 45,13 рубля.

Михайловка

Водоснабжение холодное и водоотведение  в месяц с человека стоит теперь 1625,09  рубля – рост составил 10,16%.

Водоснабжение холодное за м3 – 62,99  рубля – рост 10,16%.

Водоотведение м3 – 72,02 рубля – рост 4,06%.

Водоснабжение горячее м3 – 234,03 рубля – рост 15,3%.

Отопление м2 общей площади – 50,09 рубля – рост 15,28%.

Отопление Гкал – 3092,17 рубля – рост 15,3%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда осталась на прежнем уровне – 47,68  рубля (рост 0,48%).

Как ранее сообщалось, в первую неделю октября Волгоградстат зафиксировал существенный рост стоимости электроэнергии в Волгоградской области. Цена 100 кВт-часов в регионе увеличилась на 11,36% и составила 734,21 рубля. 


Напомним, рост тарифов на коммунальные услуги в Волгоградской области, как и по всей России, произошел с 1 октября. Перед этим правительство РФ  пересмотрело предельный уровень индексации тарифов в Волгоградской области, увеличив его с 8,9% до 11,2%. В администрации Волгоградской области поясняли, что индекс показывает, насколько в среднем может вырасти итоговая сумма в квитанции за услуги ЖКХ. При этом размер общей платы зависит от личного набора услуг и тарифов на них, наличия приборов учета, показаний счетчиков и других факторов. Несмотря на эту корректировку, заверяли чиновники, в Волгоградской области даже с учётом изменений повышение квартплаты останется на одном из самых низких уровней среди регионов, где соответствующий показатель был пересмотрен.

Тем не менее волгоградцы уже в ноябре заплатят за коммуналку по новым  тарифам.

Но есть и хорошая новость. С  1 октября для жителей МКД и индивидуальных жилых домов в городских округах и городских населенных пунктах нормативы накопления отходов снизились на 24,3% и 10,3% по отношению к действующим. Для жителей частных домов в сельской местности произошло незначительное увеличение норматива накопления отходов – на 1,7%. Изменение этого показателя  обернется перерасчетом сумм в квитанции за сбор и утилизацию мусора. 

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