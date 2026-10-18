



Рост стоимости услуг ЖКХ зафиксировал Волгоградстат на минувшей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства, которое опубликовало общие цифры по Волгоградской области, а также по трем городам региона – Волгограду, Камышину и Михайловке, в этих муниципалитетах тарифы оказались разными, а темпы роста составили от 4 до 15%.





Камышин





Водоснабжение холодное и водоотведение в месяц с человека стоит теперь 1625,09 рубля – рост составил 10,16%.





Напомним, рост тарифов на коммунальные услуги в Волгоградской области, как и по всей России, произошел с 1 октября. Перед этим правительство РФ пересмотрело предельный уровень индексации тарифов в Волгоградской области, увеличив его с 8,9% до 11,2%. В администрации Волгоградской области поясняли, что индекс показывает, насколько в среднем может вырасти итоговая сумма в квитанции за услуги ЖКХ. При этом размер общей платы зависит от личного набора услуг и тарифов на них, наличия приборов учета, показаний счетчиков и других факторов. Несмотря на эту корректировку, заверяли чиновники, в Волгоградской области даже с учётом изменений повышение квартплаты останется на одном из самых низких уровней среди регионов, где соответствующий показатель был пересмотрен.





Но есть и хорошая новость. С 1 октября для жителей МКД и индивидуальных жилых домов в городских округах и городских населенных пунктах нормативы накопления отходов снизились на 24,3% и 10,3% по отношению к действующим. Для жителей частных домов в сельской местности произошло незначительное увеличение норматива накопления отходов – на 1,7%. Изменение этого показателя обернется перерасчетом сумм в квитанции за сбор и утилизацию мусора.