Смотрим, как подорожала коммуналка в Волгоградской области.
Водоснабжение холодное и водоотведение в месяц с человека стоит теперь 953,21 рубля – рост составил 13,56%.
Водоснабжение холодное за м3 – 43,32 рубля – рост 14,14%.
Водоотведение м3 – 34,28 рубля – рост 12,88%.
Водоснабжение горячее с человека – 1424,82 рубля – рост 13,99%.
Водоснабжение горячее м3 – 237,09 рубля – рост 14,13%.
Отопление м2 общей площади – 46,9 рубля – рост 14,13%.
Отопление Гкал- 3382,52 рубля – рост 14,13%.
Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда – 41,88 рубля – рост 0,05%.
Волгоград
Водоснабжение холодное и водоотведение в месяц с человека стоит теперь 828,25 рубля – рост составил 13,9%.
Водоснабжение холодное за м3 – 41,02 рубля – рост 13,91%.
Водоотведение м3 – 26,48 рубля – рост 13,89%.
Водоснабжение горячее с человека – 1396,2 рубля – рост 13,9%.
Водоснабжение горячее м3 – 232,7 рубля – рост 13,9%.
Отопление м2 общей площади – 43,19 рубля – рост 13,9%.
Отопление Гкал- 3366,43 рубля – рост 13,9%.
Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда осталась на прежнем уровне - 40,33 рубля.
Водоснабжение холодное и водоотведение в месяц с человека стоит теперь 1067,51 рубля – рост составил 14,39%.
Водоснабжение холодное за м3 – 40,17 рубля – рост 14,38%.
Водоотведение м3 – 44,41 рубля – рост 14,4%.
Водоснабжение горячее с человека – 1561,92 рубля – рост 14,4%.
Водоснабжение горячее м3 – 260,32 рубля – рост 14,4%.
Отопление м2 общей площади – 62,37 рубля – рост 14,38%.
Отопление Гкал- 3668,86 рубля – рост 14,38%.
Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда осталась на прежнем уровне – 45,13 рубля.
Михайловка
Водоснабжение холодное за м3 – 62,99 рубля – рост 10,16%.
Водоотведение м3 – 72,02 рубля – рост 4,06%.
Водоснабжение горячее м3 – 234,03 рубля – рост 15,3%.
Отопление м2 общей площади – 50,09 рубля – рост 15,28%.
Отопление Гкал – 3092,17 рубля – рост 15,3%.
Плата за жилье в домах государственного и муниципального фонда осталась на прежнем уровне – 47,68 рубля (рост 0,48%).
Как ранее сообщалось, в первую неделю октября Волгоградстат зафиксировал существенный рост стоимости электроэнергии в Волгоградской области. Цена 100 кВт-часов в регионе увеличилась на 11,36% и составила 734,21 рубля.
Тем не менее волгоградцы уже в ноябре заплатят за коммуналку по новым тарифам.