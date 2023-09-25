Общество

Кадыров опубликовал видео избиения поджигателя Корана Никиты Журавеля

Общество 25.09.2023 18:25
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25.09.2023 18:25


Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня, 25 сентября, опубликовал в своем телеграм-канале видео избиения Никиты Журавеля, задержанного в Волгограде после поджога Корана на фоне мечети. В сопроводительном посте Кадыров высказал одобрение своего поступка сына Адама. Кадыров, по его словам, таким образом решил поставить точку и устранить «недосказанность». 



– Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание, – заявил Рамзан Кадыров. – В нашей стране действует уникальный закон, защищающий Священные Писания, подписанный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Религиозные ценности граждан страны охраняются государством на самом высоком уровне. И это не отнять провокаторам!

По словам Рамзана Кадырова, «низкие поступки посягательства на святое присущи только людям циничным, аморальным, бесхребетным и продажным, желающим внести разлад в общество, которое наше государство растит в идеалах толерантности, терпимости и любви друг к другу». 

– Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании. Подобные провокаторы и предатели - больная опухоль на теле, которую нужно прижигать. Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор.

Напомним, ранее в поддержку Адама Кадырова высказались многие политики Чечни. Так, заместитель председателя Правительства Чеченской республики, депутат Государственной думы Адам Делимханов назвал гуманным избиение Журавеля

16 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило письмо от Журавеля, который сообщил об избиении в СИЗО Чечни сыном Рамзана Кадырова. В тот же день в Сети появилось письмо поджигателя Корана правозащитнику. 

Никита Журавель был задержан в Волгограде в мае текущего года. Студенту инкриминируется ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Журавель в ходе допроса заявил, что сжег священную книгу с записью действия на видео с последующей публикацией в Сети по указке спецслужб Украины. За свою «работу» он получил 10 тысяч рублей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело Журавеля для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. 19-летнего волгоградца этапировали в СИЗО Грозного 27 мая 2023 года.

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