В Грозном перенесли суд над поджигателем Корана Журавелем

Ранее V102.RU сообщало, что судебный процесс по делу сжегшего коран жителя Волгограда должен был начаться сегодня, 9 октября.
Напомним, после задержания Никита Журавель был этапирован в Грозный. В августе стало известно, что волгоградца избил в СИЗО сын главы Чечни Адам. Через некоторое время кадры с избиением опубликовал сам Рамзан Кадыров, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Чечни после этого заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что он не достиг 16-летнего возраста. А недавно стало известно о том, что подростку присвоили звание Героя Чечни.