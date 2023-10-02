Расследования

МВД опубликовало ориентировку на предполагаемого водителя-убийцу из Волгограда

Расследования 02.10.2023 14:59
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02.10.2023 14:59


Полицейские за совершение смертельного ДТП в Дзержинском районе Волгограда, где погибли двое 19-летних студентов, разыскивают 35-летнего Шыхалиева Рагима Сиявуш Оглы. Как сообщает V102.RU, ориентировку на предполагаемого виновника аварии опубликовал региональный главк полиции.

По предварительной информации, 35-летний водитель, управляя автомашиной Mercedes-Benz, на пересечении улиц Продольная и Римского-Корсакова совершил столкновение с автомашиной Kaiyi. В результате ДТП на месте погибли 19-летние водитель и пассажир китайского авто.


Водитель немецкой иномарки с места происшествия скрылся и его местонахождение до сих пор неизвестно. 


- За совершение ДТП с тяжкими последствиями разыскивается Шыхалиев Рагим Сиявуш Оглы, 1988 г.р., - сообщили сегодня, 2 октября, в ГУ МВД России по региону. 

Приметы сбежавшего водителя: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения. Предположительно может иметь травмы, полученные при ДТП. 

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить сведения по телефонам полиции:

- 30-43-45 – дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области;

- 93-01-11 – дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду;

- 93-75-02 – дежурная часть ОП№3 (Дзержинский район) УМВД России по г. Волгограду. 

Конфиденциальность сведений гарантируется.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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