Происшествия

Mercedes попал на видео за секунды до смертельного ДТП в Волгограде

Происшествия 01.10.2023 18:03
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01.10.2023 18:03


На камеры уличного видеонаблюдения попал летевший с бешеной скоростью Mercedes за секунды до смертельного ДТП, унесшего жизни двоих 19-летних парней. Как сообщает V102.RU, поиски сбежавшего после аварии в Дзержинском районе Волгограда водителя продолжаются. 



По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне ночью в 02.56 водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Продольной со стороны улицы Полины Осипенко на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Kaiyi.  


В результате аварии, как уточнили в полицейском ведомстве, 19-летние водитель и пассажир автомашины Kaiyi от полученных травм скончались на месте. Водитель Mercedes скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.  


Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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