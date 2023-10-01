Mercedes попал на видео за секунды до смертельного ДТП в Волгограде

На камеры уличного видеонаблюдения попал летевший с бешеной скоростью Mercedes за секунды до смертельного ДТП, унесшего жизни двоих 19-летних парней. Как сообщает V102.RU, поиски сбежавшего после аварии в Дзержинском районе Волгограда водителя продолжаются.





По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне ночью в 02.56 водитель за рулем автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Продольной со стороны улицы Полины Осипенко на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Kaiyi.





В результате аварии, как уточнили в полицейском ведомстве, 19-летние водитель и пассажир автомашины Kaiyi от полученных травм скончались на месте. Водитель Mercedes скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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