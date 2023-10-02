Происшествия

Смертельное ДТП со студентами политеха мог устроить в Волгограде 35-летний бизнесмен

Происшествия 02.10.2023 14:06
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02.10.2023 14:06


В Волгоградской области продолжаются поиски водителя Mercedes, который в ночь на 30 сентября устроил дорожно-транспортное происшествие на Ангарском, в результате которого на месте скончались от полученных травм двое 19-летних студентов. Водитель иномарки, напомним, сбежал до приезда полиции. Как сообщает ИА «Высота 102», не исключено, что за рулем иномарки в момент рокового столкновения мог находиться 35-летний предприниматель Рагим Шыхалиев. 

Напомним, авария на ул. Продольной в Дзержинском районе произошла, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла в 02.56 30 сентября. 

– Водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Продольной со стороны улицы Полины Осипенко на регулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Kaiyi, – сообщали ранее в главке полиции. – Водитель Mercedes с места аварии скрылся, ведутся его поиски.

  

Информацию о том, что за рулем Mercedes мог находиться 35-летний Шыхалиев (полное имя мужчины Шыхалиев Рагим Сиявуш Оглы) «Высоте 102» подтвердили в нескольких источниках. При этом в главке полиции информацию о личности водителя пока не разглашают, подтверждая лишь тот факт, что продолжаются поиски. Официальных ориентировок до сих пор опубликовано не было. 

Согласно информации из социальных сетей, Шыхалиев родился в 1988 году. При этом информация о том, где учился предполагаемый виновник смертельного ДТП, скрыта, а вот в качестве места работы на странице волгоградца указано «прокуратура». 

По данным информационной системы СПАРК, в 2021 году полный тезка Шыхалиева был зарегистрирован УФНС в качестве индивидуального предпринимателя, имеющего разрешение на оказание услуг в сфере строительства. Не исключено, что мужчина мог заниматься ремонтом и отделкой помещений. 

О погибших 19-летних волгоградцах известно то, что оба учились в ВолгГТУ. В роковую для себя ночь друзья детства возвращались из ночного клуба и не доехали до дома менее километра. 

Накануне ИА «Высота 102» публиковало кадры с камеры наружного наблюдения, на которых отчетливо видно, как белый Mercedes за секунду до столкновения проносится мимо частного дома по пустой дороге. Судя по видео, водитель внедорожника даже не предпринимал попыток затормозить и врубился в Kaiyi на полной скорости. 

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