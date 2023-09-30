В Волгограде водитель Mercedes совершил ДТП с двумя погибшими и сбежал

Полиция ищет водителя Mercedes, который минувшей ночью совершил смертельное ДТП в Волгограде, бросил машину и сбежал. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось в 02.54 ночи в Дзержинском районе.





По предварительным данным, неустановленный пока водитель Mercedes совершил столкновение с китайским автомобилем Haval, которым управлял 19-летний водитель.

ДТП произошло на пересечении улиц Продольная и Римского-Корсакова.





- В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир автомашины Haval скончались до приезда скорой помощи. Водитель Mercedes с места скрылся, бросив машину на месте ДТП. Ведется его розыск, - сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области