Расследования

Прокуратура утвердила обвинение Мелконяну за угрозы судье и сотруднику изолятора

Расследования 02.10.2023 09:54
0
02.10.2023 09:54


В Волгограде прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна. По информации  официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, 33-летний волгоградец обвиняется по. 2 ст. 321 УК РФ – угроза применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей, а также по ч.1 ст.296 УК РФ – угроза убийством в отношении судьи. Кроме того, Мелконян, отбывающий срок за убийство Романа Гребенюка, обвиняется в двух эпизодах ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. 

– В марте 2022 года обвиняемый во время рассмотрения в отношении него уголовного дела судом, находясь под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по области, вел себя агрессивно, высказывая в отношении сотрудника исправительного учреждения угрозы применения насилия. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он посредством телефонной связи угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело, – сообщила ИА «Высота 102» представитель прокуратуры 2 октября. – Кроме того, в период 2022-2023 годов мужчина посредством телефонной связи угрожал убийством своей бывшей супруге и ее родственникам.

По информации прокуратуры, вину в инкриминируемых преступлениях Арсен Мелконян отрицает. Однако собранные следствием доказательства  признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Рассматривать материалы предстоит Центральному районному суду Волгограда.  

Напомним, что Армен Мелконян, получив срок за убийство риелтора Романа Гребенюка и отправившись в колонию, в скором времени подписал договор с ЧВК «Вагнер»  и отправился в зону проведения спецоперации. Получив ранение, Мелконян попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле был отправлен домой в Волгоград. 

Ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о том, что, находясь в Волгограде, Мелконян начал сыпать угрозами в адрес судьи, а также бывшей супруги. Женщинам осужденный ранее за убийство угрожал физической расправой. 

10 мая Арсен Мелконян был задержан силовиками по месту своего жительства в Дзержинском районе. 12 мая информагентство публиковало видео из суда, избравшего Мелконяну новую меру пресечения. 

14 июля текущего года Волгоградский областной суд смягчил Мелконяну ранее вынесенный приговор по делу об убийстве Гребенюка – в результате чего волгоградец был отправлен в колонию на 8 лет.

Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.10.2023 09:23
Расследования 02.10.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2023 09:12
Расследования 02.10.2023 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2023 12:42
Расследования 30.09.2023 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2023 08:25
Расследования 30.09.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2023 20:55
Расследования 29.09.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2023 20:02
Расследования 29.09.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2023 15:58
Расследования 29.09.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 18:53
Расследования 28.09.2023 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 17:25
Расследования 28.09.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 17:05
Расследования 28.09.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 16:06
Расследования 28.09.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 15:46
Расследования 28.09.2023 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 15:28
Расследования 28.09.2023 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 14:40
Расследования 28.09.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 11:33
Расследования 28.09.2023 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:53
В Волгограде уничтожили 100 кг еды из багажа пассажиров аэропортаСмотреть фотографии
12:52
Юань считают достойной заменой доллара и евро 36% жителей ЮФОСмотреть фотографии
11:54
Под Волгоградом экс-главу поселения оштрафовали на 50 тысяч за неисполненное решениеСмотреть фотографии
11:52
Богатое наследие и уютные улочки: искусственный интеллект объяснил, за что волгоградцы любят свой городСмотреть фотографии
11:23
В зоне СВО погиб 49-летний разведчик Алексей Макеев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Не морозить волгоградцев и вовремя согревать поручил Бочаров на совещанииСмотреть фотографии
10:32
Волгоградец сжег подруге лицо во время заурядной ссорыСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом нанесли комплексный удар по учебным дронамСмотреть фотографии
10:12
ВОЛМА стала лучшим экспортером года в сфере промышленностиСмотреть фотографии
09:59
Женщина на иномарке насмерть сбила 84-летнюю пенсионерку под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:54
Прокуратура утвердила обвинение Мелконяну за угрозы судье и сотруднику изолятораСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом ученица автошколы обвиняется в кредитной афере с данными одногруппниковСмотреть фотографии
09:12
Экс-следователь СУ СКР отправлен в колонию за взятку в 21 млн руб. от депутатовСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде забуксовал снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографии
21:25
Бухгалтер из Волгограда лишилась полумиллиона рублей после звонка пермякаСмотреть фотографии
20:15
Ворота на Самке: «Ротор» на Волгоград Арене одолел омский «Иртыш» - 1:0Смотреть фотографии
19:48
Пропавшего в начале сентября хуторянина ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:45
«Раньше я был будто в пещере»: волгоградские врачи подняли прикованного к кровати бойца из ДНРСмотреть фотографии
18:03
Mercedes попал на видео за секунды до смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Жителей Волгограда и области предупредили об изменениях при входе на ГосуслугиСмотреть фотографии
15:35
От Лили-Роуз до Марселя: в Волгоградской области родители схватились за головыСмотреть фотографии
15:04
Воинскую часть в Волгоградской области подняли по тревогеСмотреть фотографии
14:24
Волгоградским дачникам рассказали, в каких случаях они заплатят за бани, сараи и туалетыСмотреть фотографии
13:40
Ветеран СВО возмутился платным проездом в автобусах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
«Золотые» повестки, зэки и бизнес, слежка в Сети: что изменится в жизни волгоградцев с 1 октябряСмотреть фотографии
11:07
На волгоградской трассе фура смяла легковушку, есть погибший — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
«Признание дает уверенность»: профессор Воробьев из Волгограда стал лауреатом премии имени Сергея ПускепалисаСмотреть фотографии
08:47
Какая погода ждет жителей Волгограда и области на новой неделеСмотреть фотографии
08:00
Волгоградские ватерполисты дважды обыграли сборную БеларусиСмотреть фотографии
20:57
«В систему пошла вода»: на севере Волгограда досрочно завершили работы на водоводеСмотреть фотографии
 