



В Волгограде прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна. По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, 33-летний волгоградец обвиняется по. 2 ст. 321 УК РФ – угроза применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей, а также по ч.1 ст.296 УК РФ – угроза убийством в отношении судьи. Кроме того, Мелконян, отбывающий срок за убийство Романа Гребенюка, обвиняется в двух эпизодах ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью.

– В марте 2022 года обвиняемый во время рассмотрения в отношении него уголовного дела судом, находясь под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по области, вел себя агрессивно, высказывая в отношении сотрудника исправительного учреждения угрозы применения насилия. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он посредством телефонной связи угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело, – сообщила ИА «Высота 102» представитель прокуратуры 2 октября. – Кроме того, в период 2022-2023 годов мужчина посредством телефонной связи угрожал убийством своей бывшей супруге и ее родственникам.

По информации прокуратуры, вину в инкриминируемых преступлениях Арсен Мелконян отрицает. Однако собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Рассматривать материалы предстоит Центральному районному суду Волгограда.

Напомним, что Армен Мелконян, получив срок за убийство риелтора Романа Гребенюка и отправившись в колонию, в скором времени подписал договор с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону проведения спецоперации. Получив ранение, Мелконян попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле был отправлен домой в Волгоград.

Ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о том, что, находясь в Волгограде, Мелконян начал сыпать угрозами в адрес судьи, а также бывшей супруги. Женщинам осужденный ранее за убийство угрожал физической расправой.

10 мая Арсен Мелконян был задержан силовиками по месту своего жительства в Дзержинском районе. 12 мая информагентство публиковало видео из суда, избравшего Мелконяну новую меру пресечения.

14 июля текущего года Волгоградский областной суд смягчил Мелконяну ранее вынесенный приговор по делу об убийстве Гребенюка – в результате чего волгоградец был отправлен в колонию на 8 лет.

Подписывайтесь на Telegram-канал ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru и узнавайте все важные новости региона первыми.