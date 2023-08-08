Алексей Стукалов прокомментировал «Высоте 102» уход из «Ротора»

Спорт 08.08.2023 21:30
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08.08.2023 21:30
Алексей Стукалов, который сегодня, 8 августа, покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора», дал эксклюзивный комментарий для сайта V102.RU.
- Во-первых, хотел бы поблагодарить руководство клуба и губернатора за оказанное доверие. Во-вторых, наших преданных болельщиков за поддержку. Также считаю, что мы собрали очень сильную команду. Немножко на старте забуксовали в силу ряда причин. Травмы подкосили. Особенно в передней линии. Но я верю, что той команде, которую мы собрали, по силам решить поставленные задачи. Думаю, что ребята это тоже прекрасно понимают. Возможно, то давление, которое оказывалось, прежде всего, на меня и на коллектив, отойдёт в сторону. И ребята покажут свой уровень, и всё будет хорошо.
Экс-наставник сине-голубых рассказал также, чем планирует заниматься в обозримом будущем.
- Ближайшие планы – отдохнуть, потому что на протяжении долгого времени нахожусь в профессии, а там уже буду готовиться к новым вызовам, - заключил Алексей Стукалов.
Напомним, сегодня руководство АНО СК «Ротор» объявило о расторжении контракта с Алексеем Стукаловым по взаимному согласию сторон. Волгоградская команда в стартовых турах первенства второй лиги группы «Золото» трижды сыграла вничью, а также в последнем матче уступила омскому «Иртышу» со счётом 0:1. На это поражение болельщики отреагировали особенно остро и оно оказалось роковым для Алексея Стукалова.
Следующий поединок волгоградцы проведут дома против «Краснодара-2» 13 августа. Начало встречи в 19-00. К этой игре команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Владимир Файззулин, который являлся помощником бывшего наставника сине-голубых.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван ТюгаевФото СК "Ротор" VK.com
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