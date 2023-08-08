Спорт

Уволен главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей Стукалов

Спорт 08.08.2023 16:57
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08.08.2023 16:57


В СК «Ротор» заявили об уходе Алексея Стукалова с поста главного тренера футбольной команды. 

АНО СК «Ротор» и главный тренер команды решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении клуба. 

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Файзулин.

Напомним, «Ротор» по результатам четырех матчей в группе «Золото» Второй лиги в настоящее время находится среди аутсайдеров. Три встречи волгоградцы сыграли вничью, а последний матч проиграли «Иртышу». Неудачи «Ротора» и слабая игра футболистов вызвала возмущение волгоградских болельщиков. 

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