На озере под Волгоградом началось буйное цветение лотосов

Экология 24.07.2023 19:05
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24.07.2023 19:05
На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» начинается сезон цветения лотоса орехоносного. Об этом сообщили V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области. Обычно цветение лотоса начинается во второй половине июля и продолжается до середины сентября. Пик, как правило, приходится на середину августа.
Озеро Лотосовое, расположенное около хутора Красный Буксир Среднеахтубинского района, давно стало излюбленным местом туристов. В период цветения его ежедневно посещают до нескольких сотен человек. Специально для отдыхающих сотрудниками парка обустроены две беседки и спуски к воде, установлены информационные аншлаги, открыт мобильный визит-центр, в котором можно получить информацию о необычном месте.
Лотос орехоносный занесен в Красную книгу Российской Федерации. За уничтожение растения или его местообитания нарушителям грозит административный штраф.
Ранее, сообщало V102.RU, волгоградцы выражали беспокойство в связи с тем, что необычных цветов в этом году на озере гораздо меньше, чем было раньше. Однако специалисты природного парка заверили, что к середине июля еще не все кувшинки поднялись на поверхность.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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