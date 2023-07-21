«Гулять по пойме они не пошли»: под Волгоградом лотосы попытались захватить новую территорию





В Волгоградской области начинается сезон цветения лотосов. Уже через несколько дней нежно-розовые бутоны опоясают озеро близ поселка Красный Буксир в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА «Высота102».

Этим летом многие волгоградцы испугались за судьбу хрупких цветов, ставших новой достопримечательностью региона. К середине июля местные жители насчитали на поверхности воды в разы меньше кувшинок, чем в прошлые годы. Однако специалисты природного парка Волго-Ахтубинская пойма уверяют, что лотосам не грозит никакой опасности.





– Пока еще не все кувшинки поднялись на поверхность – и листья, и бутоны выходят из воды постепенно, – объясняет главный специалист отдела природоохранных мероприятий природного парка Ирина Кушакова. – Сейчас на озере распустились первые лотосы. Совсем скоро начнется массовое цветение – как правило, бутоны раскрываются после 20-25 июля. Все зависит от высоты воды и ее температуры.

Изысканные цветы, занесенные в Красную книгу, не просто сохраняют «прописку» в небольшом озере, но и стремятся расширить горизонты.

– В 2008 году, когда лотосы впервые появились на нашем озере, площадь популяции составляла всего 5*10 сантиметров, – вспоминает Ирина Кушакова. – С каждым годом их становилось все больше, и сейчас цветы почти опоясали весь водоем. Последние года три-четыре мы замечаем их в пересыхающем ерике. То есть лотосы освоили береговую линию по периметру. Но хорошо, что дальше они не «гуляют» по Волго-Ахтубинской пойме, ведь при входе в ерик они бы стали очень быстро распространяться – фактически как сорняк. Разрастаясь и занимая берега, эти чужеродные для нашего региона растения занимали бы территорию местных.





Нарушить природную гармонию, отмечают в природном парке, могут лишь непомерно активные туристы. По словам специалистов, из года в год охотники за красивыми кадрами пытаются зайти в воду или сорвать нежный бутон.

– Несмотря на просьбы и предупреждения, люди заходят в воду, идут по листьям, а порой даже стараются сорвать цветы. Конечно, поведение уже не такое варварское, как в первые годы, но все же проблемы сохраняются, – комментируют специалисты природного парка Волго-Ахтубинская пойма. – После массовых фотосессий на берегу озера листья лотосов начинают сохнуть. Да, популяция от этого не погибнет. Однако у туристов, которые только приедут к озеру позже, впечатления будут уже не те.





Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»