Подозреваемого в гибели инспектора ДПС под Волгоградом отправили в СИЗО

Урюпинский городской суд Волгоградской области постановил поместить под стражу 53-летнего водителя, протаранившего на встречке автомобиль с сотрудниками МВД, один из которых скончался на месте. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной главк МВД, мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.





— Постановлением Урюпинского городского суда от 10 в отношении фигуранта дела, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 сентября 2023 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что смертельная авария произошла вечером 14 июля в Урюпинске. По данным областного главка МВД, водитель Chevrolet Lacetti, грубо нарушая ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора ДПС. Находившийся вместе с ним в машине коллега погиб на месте.

Источник информагентства в экстренных службах сообщил, что 53-летний пьяный водитель Chevrolet отделался небольшими ссадинами. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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