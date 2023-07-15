Органами следствия СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего водителя легковушки, протаранившего автомобиль с сотрудниками ДПС. Как ранее сообщало V102.RU, один из полицейских погиб на месте.





— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — пояснили информагентству в Урюпинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области. — Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В распоряжении редакции оказалось видео с моментом смертельного ДТП, унесшего жизнь 27-летнего инспектора ДПС. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, через полтора часа после гибели полицейского его супруга родила ребенка. Семьям погибшего и пострадавшего сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», за рулем находился житель Урюпинска. Мужчина был настолько пьян, что еле стоял на ногах.

Известно, что в аварии погиб 27-летний сотрудник ГИБДД межмуниципального отдела полиции «Урюпинский» Дмитрий Цепляев. Предварительно, похороны сотрудника МВД пройдут во вторник. О точной дате редакция информагентства сообщить дополнительно.

Напомним, что смертельной ДТП произошло накануне вечером в Урюпинске. По информации областного главка МВД, водитель Chevrolet Lacetti грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора. Находившийся вместе с ним в машине коллега погиб на месте.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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