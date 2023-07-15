«Не разошлись на повороте»: стали известны подробности гибели инспектора ДПС под Волгоградом

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб 27-летний инспектор ДПС Межмуниципального МВД России «Урюпинский» Дмитрий Цепляев. Журналисты V102.RU связались с одним из близких знакомых погибшего полицейского, который рассказал подробности трагедии.

— Он в тот день возвращался со службы вместе с коллегой. Смену отпахали. С восьми до восьми. Сменились. Димка знал уже, что жена рожает. Ехал радостный. В 20.00 они выехали, а в 20.15 все случилось. Где-то через полтора часа супруга родила дочку, — рассказывает один из близких погибшего полицейского, пожелавшего сохранить анонимность. — Удар по большей части пришелся на сторону, где сидел Дима, на него мотор вылетел. Коллеге его тоже досталось. Там переломов не счесть. Ему 29 лет, у него трое детей. Врачи говорят, что стабильно тяжелый. Они не разошлись на повороте. Там участок такой, что получается ВАЗ ехал в гору, а другая машина навстречу неслась. Там неровность есть на дороге, если быстро едешь, то тебя даже подбросит немного. На видео аварии заметно, что ВАЗ тормозил, а та на него неслась плюс еще разгон этот, прыжок, как на трамплине. Кто сумеет тут среагировать? Мы до сих пор все в шоковом состоянии находимся. В это просто невозможно поверить. Димка в Урюпинске всего два месяца отработал.

По словам близкого погибшего инспектора, Дмитрий Цепляев перевелся служить в Урюпинск из Новоаннинского.

— Он там участковым был. У него два высших — физкультурное и юридическое. Увлекался тяжелой атлетикой. В свое время по чемпионатам поездил, грамот у него куча, сам здоровый под два метра. В армии во внутренних войсках служил. Дима из Новониколаевского района. Там и с будущей женой познакомился. В позапрошлом году свадьбу сыграли. Супруга забеременела. Решили переехать в Урюпинск. Снимали здесь квартиру, — говорит близкий семьи. — Жена сейчас в Волгограде в роддоме. В понедельник должны выписывать. Она кстати, сказала, что сразу что-то почувствовала неладное. Вот именно в тот момент, когда все случилось. Будто внутри все оборвалось. Звонила, а он уже трубку не брал. Похороны во вторник пройдут. В родном хуторе в Новониколаевском районе. Прощание ориентировочно на 12.00 запланировали. Похоронят Диму со всеми почестями, с оружейными залпами.





Как рассказал знакомый семьи, первым о смерти Димы узнал его брат из Новониколаевского района.

— У Димы телефон был с собой, почему-то первому набрали именно брату. Там этот, который в них врезался, он вообще невменяемый был, на ногах не стоял. С ним в машине девочка лет 10 ехала на переднем сиденье. Оказалась его племянницей. Сейчас он в себя пришел. Понял, что натворил. Раскаивается. Но Диму уже не вернуть.

Напомним, что смертельное ДТП произошло накануне вечером в Урюпинске. По информации областного главка МВД, водитель Chevrolet Lacetti грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора. Находившийся вместе с ним в машине коллега погиб на месте.

Источник «Высоты 102» в экстренных службах сообщил, что 53-летний водитель Chevrolet, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделался всего лишь небольшими ссадинами.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской области

Пострадавшего в ДТП с погибшим полицейским под Волгоградом мальчика экстренно забрали из больницы

Ехали со службы. В Волгоградской области в ДТП погиб 27-летний инспектор ДПС