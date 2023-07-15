Пострадавшего в ДТП с погибшим полицейским под Волгоградом мальчика экстренно забрали из больницы

Пострадавших в смертельном ДТП по вине пьяного водителя в Урюпинске Волгоградской области доставили в больницу. Как сообщает V102.RU, в медучреждение поступили полицейский и ребенок.

— 29-летний мужчина доставлен в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ, состояние средней степени тяжести, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Вызывает удивление тот факт, что малолетнего ребенка, который находился в салоне автомобиля пьяного водителя, допустившего лобовую аварию, стоившую жизни 27-летнему инспектору ДПС, в экстренном порядке из медучреждения забрали родители, не обращая внимание на полученные ребенком травмы.

— 12-летний ребенок покинул с родителями медучреждение после оказания помощи, несмотря на то, что нуждался в госпитализации, — добавили в облздраве.

Напомним, что в отношении водителя, влетевшего в машину с полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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