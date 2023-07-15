Происшествия

Ехали со службы. В Волгоградской области в ДТП погиб 27-летний инспектор ДПС

Происшествия 15.07.2023 10:37
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15.07.2023 10:37


В Урюпинске Волгоградской области накануне примерно в 20.15 пьяный водитель влетел в машину с сотрудниками ДПС. Как сообщает V102.RU, один из правоохранителей погиб на месте. 

— 14 июля 2023 года 53-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti двигался по улице Большой Мушкетовской, где напротив дома № 78 грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего инспектора ДПС Межмуниципального МВД России «Урюпинский», — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Полицейский на личном авто возвращался со службы домой вместе со своим 27-летним коллегой.

По уточненным данным полицейского ведомства, В результате аварии 27-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончался на месте. Водителя госпитализировали. Водитель Chevrolet Lacetti и его 12-летний пассажир получили травмы.

Согласно проведенному медосвидетельствованию, виновник ДТП находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

— В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — добавили в региональном главке МВД. — Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник «Высоты 102» в экстренных службах сообщил, что водитель Chevrolet отделался всего лишь небольшими ссадинами. 

Семьям погибшего и пострадавшего сотрудников будет оказана необходимая помощь. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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