Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный отчет по факту крушения вертолета санавиации «Ансат» в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в документе приводятся многочисленные данные, в том числе расшифровка бортового самописца, сведения о предварительных причинах катастрофы и о погибшем командире воздушного судна.





Согласно опубликованному отчету, разбившийся вертолет «Ансат» с госномером RA-20012 принадлежал ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», зарегистрированная в Ямало-Ненецком автономном округе, в городе Салехард. В соответствии с договором лизинга от 31 мая 2018 года вертолет передан во временное владение и пользование АО «Русские Вертолетные Системы», зарегистрированной в Москве.

Воздушное судно разбилось в 21.57 24 апреля 2023 года в Городищенском районе Волгоградской области в трех километрах юго-западнее поселка городского типа Ерзовка. Информация об инциденте поступила в Межгосударственный авиационный комитет в 08.47 25 апреля. Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного МСУ на транспорте СКР возбудил уголовное дело. В расследовании принимают участие АО «Казанский вертолетный завод» и АО «Арзамасское НПП» Темп-Авиа».

Согласно контракту от 10 января 2022 года на выполнение авиационных работ по оказанию срочной медицинской помощи и медицинской эвакуации в Волгоградской области, по заявке больницы № 25 Волгограда от 24 апреля 2023 года специалистами АО «Русские Вертолетные Системы», через Интернет были поданы планы в районный центр Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) на выполнение полетов по маршрутам: Ерзовка — больница № 25 — станица Клетская — больница № 25 — Ерзовка и Ерзовка — больница № 25 — Новоаннинский — Урюпинск — Янтарная — Ерзовка. Разрешения были выданы.

Заданием на полет назначен командир воздушного судна и второй пилот. По объяснениям второго пилота, командир принял решение выполнять полеты самостоятельно, что в свою очередь не противоречит требованиям руководства по летной эксплуатации вертолета «Ансат».





В 08.20 командир воздушного судна принял решение о допуске экипажа к полету и внес соответствующую запись в задание на полет. Согласно объяснениям авиационного персонала в Ерзовке, «состояние здоровья командира не вызывало сомнений». Предполетную подготовку борта проводили специалисты ИАС АО «РВС» в Ерзовке в период с 08.00 до 09.00 24 апреля. С 09.45 до 12.45 пилот выполнил полеты по маршруту в соответствии с первой заявкой. После возврата на место базирования вертолета в Ерзовку командир выполнил послеполетное и предполетное техобслуживание. Борт был дозаправлен. В 14.00 вертолет снова вылетел из Ерзовки для выполнения второй заявки.

В Новоаннинском пилот дозаправил борт топливом. Расшифровка параметрического самописца показала, что объем топлива составлял 655 литров. Техник-водитель ГСМ пояснил, что «дозаправка произведена до полных баков». По результатам анализа звуковой информации защищенного бортового накопителя установлено, что при выполнении перелета из Урюпинска с 18.02 по 18.06 в наушники командира трижды поступала информация о слабом ливневом дожде, облачности и граде.

ИА «Высота 102» приводит расшифровку переговоров командира вертолета «Ансат» (КВС) с медицинским персоналом (МП), находившимся на борту:

18:06:25 МП Так, говорят шквал?

18:06:48 МП Олег?

18:06:50 КВС На приеме.

18:06:51 МП Ага. Что там? Дождь идет?

18:06:56 КВС Ну да, идет.

18:06:58 МП Ну, просто нам не попадает, что прям в лобовуху что ли?

18:07:03 КВС Вообще ничего не видно.

18:07:06 МП Как может быть ничего не видно, [смех] если нам видно сбоку. Или только сбоку?

18:07:13 КВС Ну, вот и я вот голову... вытаскиваю, сбоку и мне видно.

18:07:17 МП А, понятно.

18:07:21 МП Юмор — он спасает жизни.

18:07:35 МП … прям бултыхает, такого что-то я еще не припомню прям.

18:07:40 КВС Ага.

18:07:41 МП В ночное время.

18:07:43 МП Полетов.

18:08:46 МП Да нет там никакого пока еще дождя, видимо не достигли того рубежа.

В 18.23 пилот приземлился на площадке Янтарная, высадил пассажиров и стал готовиться к вылету в Ерзовку. Сторож-вахтер площадки пояснил, что «погода во время посадки и взлета вертолета была облачной и дождливой». Командир принял решение на выполнение перелета. В 18.40 пилот приступил к запуску и проверке систем воздушного судна. Никаких отклонений в работе оборудования он не зафиксировал. В 18.45 КВС вертолет вылетел в Ерзовку. В 18.47 в наушники пилота поступило предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Командир продолжил полет с дальнейшим набором высоты до 457 метров.





Данные, полученные с камер видеонаблюдения, расположенных на объектах инфраструктуры в районе места крушения, позволили установить, что во время инцидента с бортом санавиации шел дождь. Авиационный персонал, который ожидал прилет «Ансата» в Ерзовке, пояснял, что «погода была дождливая и ветреная». Работник крестьянского хозяйства, который находился в районе крушения, сообщил, что «с 21.00 до 22.30 был сильный ливень».

В 18.57 пилот доложил оператору местного диспетчерского пункта: «Волгоград-Вышка, 20012, фиксируйте посадку в 59-ю минуту, на сегодня план в…». По результатам дешифрирования параметрического и звукового самописцев установлено, что столкновение борта с землей произошло как раз во время доклада. При этом сигналов срабатывания аварийного радиомаяка, находившегося на вертолете, Международной спутниковой системой поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ не зафиксировано.

В 20.00 в местный диспетчерский пункт Волгоградского центра организации воздушного движения поступила информация о неприбытии вертолета «Ансат» RA-20012 на площадку в Ерзовке. В 20.06 для экипажа поисково-спасательного вертолета Ми-8 объявлен сигнал «Готовность». В 20.58 исполняющий обязанности начальника ЮМТУ Росавиации принял решение на начало поисково-спасательной операции. В 21.05 объявлен сигнал «Тревога» для экипажа поисково-спасательного вертолета Ми-8, который в 21.28 выполнил взлет и в 21.35 приступил к поиску. В 23.45 поиск прекращен по причине не обнаружения вертолета «Ансат» RA-20012 в заданном районе. В 21.10 к предполагаемому месту крушения направлена оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области и организованы поисково-спасательные работы. Разбившийся вертолет обнаружили в 25 апреля 2023 года в 01.48.

Сам район места катастрофы представляет собой равнинную местность, пересеченную руслом реки Волга, автотрассой Волгоград — Камышин, а также сельскохозяйственными полями и лесопосадками (высота деревьев до 10 метров). Максимальная высота рельефа местности над уровнем моря составляет 140 метров.





От удара вертолет перевернулся. Хвостовую балку свернуло на 180 градусов вокруг продольной оси. Течи топлива и других ГСМ, а также пожара не зафиксировано. При осмотре упавшего борта, фрагментов птиц (кровь, перья и др.) не обнаружено. Признаков нарушения конструкции воздушного судна в полете также не зафиксировано. Все повреждения получены в результате столкновения с землей и дальнейшего движения. От удара об землю произошло разрушение лопасти несущего винта, фрагментом которой был поврежден провод воздушной ЛЭП.

По промежуточным итогам расследования, вертолетом «Ансат» в тот день управлял довольно опытный 56-летний пилот. Погибший был выпускником Уфимского высшего военного авиационного училища летчиков. Специальность — командная тактическая авиация, квалификация — летчик-инженер. Проходил переподготовку на вертолет «Ансат» что подтверждается удостоверением от 29 июня 2017 года. Имеет бессрочное свидетельство коммерческого пилота, выданное 30 июня 2017 года Росавиацией.

Общий налет составляет 7524 часа (Ми-2, Ми-8, ЕС-135, «Ансат»). Налет на вертолете «Ансат» в качестве командира воздушного судна составлял 1784 часа, из них 1049 часов в качестве командира. Налет в 2022 году составлял 368 часов 11 минут, из них ночью 43 часа 27 минут (вертолет «Ансат»). Налет в 2023 году составлял 87 часов 57 минут, из них ночью 7 часов 46 минут (вертолет «Ансат»). Налет за 30 дней в период с 25 марта по 23 апреля 2023 года составлял пять часов 58 минут, из них ночью — 10 минут (вертолет «Ансат»). Налет в день происшествия составил пять часов восемь минут. Общее рабочее время в день происшествия — 10 часов. Перерывов в полетах в течение последнего года не было. Дата последней квалификационной проверки — 18 мая 2022 года. В прошлом авиационных происшествий и инцидентов не имел. Перед полетом командир отдыхал в гостинице не менее 10 часов.





Исходя из записей в трудовой книжке, после увольнения из рядов ВС РФ командир воздушного судна с 30 августа 2010 года по 10 января 2017 года занимал должность пилота в ОАО «КМАпроектжилстрой» (Старый Оскол, Белгородская область). С 10 по 25 мая 2017 года пилот прошел обучение в ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» ( Москва) по программе повышения квалификации «Подготовка членов летных экипажей других видов авиации для допуска к переподготовке на другие (новые) типы ВС ГА».

С 11 апреля 2017 года по 29 июня 2017 года снова обучение в Москве в АУЦ ЗАО «РВС» по программе подготовки пилотов на вертолете «Ансат» (переподготовка на новый тип воздушного судна). С 7 июня 2017 года был назначен на должность пилота в обособленное подразделение «Волгоград» ЗАО «РВС» (с 21 ноября 2017 года переименовано в АО «РВС»), 15 ноября 2018 года назначен на должность командира воздушного судна, а 1 декабря 2019 года переведен в эскадрилью «Ансат» на должность командира ВС.

С 12 по 17 мая 2022 года проходил обучение в АУЦ АО «РВС» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Программа повышения квалификации членов летных экипажей в области человеческого фактора». С 13 по 15 февраля 2023 года обучался в АУЦ АО «РВС» по программе «Периодическая подготовка пилотов Ансат», а также по аварийно-спасательной подготовке экипажей легких и средних вертолетов ГА (суша) в рамках программы «Периодическая подготовка пилотов Ансат». С 16 по 17 февраля 2023 года проходил подготовку в АУЦ АО «РВС» по программе «Подготовка членов летного экипажа по авиационной безопасности».





Потерпевший крушение вертолет «Ансат» был выпущен 22 июня 2018 года АО «Казанский вертолетный завод». Назначенный ресурс — 16 000 летных часов при сроке службы в восемь лет. Остаток назначенного ресурса — 13 937 часов 49 минут, срока службы — три года и два месяца. Борт за время эксплуатации не требовал ремонта. Тип двигателя — PW207K, предприятие-изготовитель Pratt&Whitney Canada (Квебек, Канада). Последнее периодическое техобслуживание пройдено 12 апреля 2023 года.

Согласно эксплуатационной спецификации, АО «РВС» имеет право выполнять авиационные работы на вертолете «Ансат» RA-20012 с целью оказания медпомощи, а именно: доставка больных и медперсонала, а также медицинских грузов. Вертолет был оборудован медицинским вертолетным модулем ММВ.9520.000. Техобслуживание вертолета выполнялось специалистами ИАС АО «РВС», имеющими соответствующие свидетельства.

Результаты СМЭ от 25 апреля 2023 года, проводившейся в Волгоградском областном бюро судебно-медицинской экспертизы», показали, что «при судебно-химической экспертизе крови и мочи… этиловый спирт не обнаружен… на основании результатов судебно-химической экспертизы внутренних органов и крови… следует, что во внутренних органах не обнаружены: кофеин, антипирин, карбамазепин, производные барбитуровой кислоты, клофелин, атропин, амитриптилин, имизин, димедрол, аминазин, дипразин, мажептил, трифтазин, динезин, хлордиазепоксид, оксазепам, нитразепам, феназепам… в крови и печени не обнаружены алкалоиды группы опия».

Исследования пробы топлива из топливной системы вертолета, а также проб масел из главного редуктора, левого и правого двигателей проведены в ФБУ «Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Минюста России» (Волгоград) по указанию сотрудников Волгоградского следственного отдела на транспорте Западного МСУ на транспорте СКР. Установлено, что механические примеси в представленных пробах ГСМ отсутствуют.

В полете командир находился в правом пилотском кресле. На месте крушения тело пилота обнаружено рядом с фюзеляжем вертолета. Привязные ремни безопасности не застегнуты. Наконечники ремней, а также корпус замка признаков повреждений не имеют, замок исправен.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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