Волею календаря «Ротор» продолжает свой сложный «тройник», путешествуя по необъятным просторам страны. На сей раз в матче 19-го тура Первой лиги соперником волгоградского клуба будет нижнекамский «Нефтехимик». Игра пройдёт 25 ноября в 15:00 МСК в Нижнекамске. Несмотря на то, что хозяева поля находятся на предпоследнем месте в зоне вылета, в первом круге они в Волгограде одержали победу – 1:0. Статистика личных встреч говорит в пользу волгоградцев, в 13 матчах 7 побед, 3 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных – 17:10.

«Нефтехимик» показывает не самую яркую игру, а результат оставляет желать лучшего: команда идёт на 17‑м месте, имея 14 очков после 18 игр (4 победы, 2 ничьи, 12 поражений) при разнице мячей –14 (12 забито, 26 пропущено). Домашние показатели у заводчан выглядят катастрофически: 1 победа, 1 ничья и 7 поражений при разнице 5:14 в девяти матчах. На своём стадионе команда в среднем забивает 0,55 мяча за игру и пропускает 1,55. К матчу с «Ротором» химики подходят с серией из восьми матчей без побед, сыграв в прошедшем туре вничью с «Шинником» – 1:1.



«Ротор» уже давненько не выигрывает и после 18 туров занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 22 очка (5 побед, 7 ничьих, 6 поражений) и разницей +5 (25:20). Понятно, что коллектив Дмитрия Парфёнова способен на большее и от команды ждут соответствующего результата. Имея серьёзный потенциал и богатые традиции, клуб занимает не то место, на котором его хотят видеть. На выезде команда провела 9 встреч: 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения, разница – 12:13. По забитым средняя результативность волгоградцев – 1,33 мяча за матч, а по пропущенным – 1,44 гола. Последний раз на выезде волгоградцы побеждали 17 сентября в матче с «Текстильщиком» – 2:0.

Букмекеры отдают предпочтение «Ротору»: коэффициент на победу гостей – 2,08, на ничью – 3,25, на успех хозяев газона – 3,6. Эксперты уверены, что «Нефтехимик» сможет отстоять ничью – 1:1.



Математическая модель позволяет оценить вероятное количество голов, исходя из средней результативности команд. Для «Нефтехимика» на своём поле ожидаемое количество забитых мячей (λ) можно оценить примерно в 1,0 (среднее между домашней результативностью хозяев – 0,56 и гостевым пассивом «Ротора» – 1,44). Для сине-голубых в гостях λ на забитые – примерно 1,44 (среднее между гостевой результативностью волгоградцев – 1,33 и домашней пропускаемостью «Нефтехимика» – 1,56). При таких параметрах модель даёт около 26% на победу хозяев, 26% на ничью и 47% на успех гостей. Самые вероятные счёты – 1:1 и 0:1 (примерно по 12,5%), далее идут 1:2 и 0:2. На тотал меньше 2,5 приходится порядка 76% – игра ожидается явно низовой. Такая картина согласуется и с осторожной линией букмекеров, и с ожидаемо вязким сценарием игры.



«Ротор» объективно сильнее: разница в 8 очков в таблице, лучшая атака (25 голов против 12 у «Нефтехимика») и стабильнее оборона. Однако волгоградцы в последних шести матчах не могут одержать победу. Дома нижнекамцы будут биться за выживание, что добавляет мотивации хозяевам. Наиболее вероятный исход – победа «Ротора» 1:0 либо ничья 1:1.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»