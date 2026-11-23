



Сегодня тестирование на ВИЧ является доступным. В России его можно пройти бесплатно в любой поликлинике по месту жительства или в Центрах по профилактике и борьбе со СПИДом. Тестирование также можно пройти анонимно, когда персональные данные не регистрируются, а обследуемому присваивается цифровой код для получения результатов.



По оценкам специалистов, несмотря на доступность диагностики, около 300–400 тысяч россиян инфицированы ВИЧ и не подозревают об этом. Вокруг способов передачи вируса существует множество заблуждений. К примеру, некоторые по-прежнему боятся заразиться при обычном контакте с людьми, живущими с ВИЧ, - через объятия, рукопожатия, совместный проезд в общественном транспорте или посещение общественных бань, саун, бассейнов и фитнес-центров. Важно помнить, что вирус иммунодефицита человека не передаётся через укусы кровососущих насекомых или даже при поцелуях. ВИЧ может попасть в организм при незащищённом сексе, переливании крови и её компонентов, трансплантации органов и тканей, использовании донорской спермы или грудного молока, применении нестерильных инструментов во время медицинских и немедицинских манипуляций, связанных с повреждением кожи, употреблении инъекционных наркотиков, совместном использовании предметов личной гигиены (зубные щётки, бритвы, маникюрные принадлежности) и от матери к ребёнку во время беременности, родов или грудного вскармливания.



Санврачи отмечают, что за годы эпидемии произошло множество трагических случаев, связанных с распространением ВИЧ через кровь, особенно при переливании или использовании некачественно обработанных медицинских инструментов. Эти случаи стали основой для разработки комплекса мер по профилактике ВИЧ-инфекции. Сейчас строго контролируется качество донорской крови - все доноры и кровь проходят обязательное тестирование на ВИЧ.



Одним из значительных достижений стало появление антиретровирусной терапии (АРТ). До её внедрения средняя продолжительность жизни людей с ВИЧ составляла около семи лет.