



В ночь на 23 ноября ВС РФ отражали атаку дронов на территории Волгоградской области. О последствиях на земле не сообщается.



Согласно мониторинговым каналам, фиксации дронов были в в Михайловском, Алексеевском, Урюпинском, Кумылженском, Серафимовичском, Нехаевском, Котовском,Новоаннинском, Новониколаевском, Жирновском, Фроловском, Камышинском, Даниловском, Иловлинском, Руднянском районах.Аэропорт Волгограда прекращал работу с 1:08 до 5:28. Сейчас работа авиагавани возобновлена, но есть задержки рейсов.



Отметим, по данным Минобороны, всего по стране уничтожено 192 беспилотника с 20:00 22 ноября до 8:00 23 ноября. Кроме Волгоградской области, силы ПВО уничтожали вражеские цели в Краснодарском и Пермском краях, Республиках Крым, Башкортостан и Татарстан, а также в Брянской, Белгородской, Воронежской, Кировской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях.



