Комиссия МАК расследует крушение вертолета в Волгоградской области

Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию для расследования инцидента с вертолетом санавиации «Ансат» в Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», вечером 24 апреля вертолет медицины катастроф потерпел крушение в Городищенском районе, пилот погиб на месте.

Напомним, что инцидент произошел в момент, когда пилот уже возвращался на вертолетную площадку в рабочем поселке Ерзовка после транспортировки пациента в кардиоцентр. Как удалось узнать ИА «Высота 102», не исключено, что пилот воздушного борта мог потерять управление.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пассажиров на борту разбившегося вертолета не было. В Западном МСУ на транспорте СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.

Потерпевший крушение вертолет принадлежал московской фирме. Опубликовано видео с места ЧП. Журналисты информагентства выезжали на место происшествия — подробности в репортаже ИА «Высота 102». Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» читайте в отдельном материале.

Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»