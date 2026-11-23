Сегодня, 23 ноября, в Первомайском районном суде Краснодара начинается судебный процесс по обвинению в коррупции бывших сотрудников администрации Волгограда и представителей ряда строительных компаний. На скамье подсудимых 12 человек, в числе которых экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева.

По этому скандальному делу также походят четверо топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда, а также лица, которые, по данным следствия, выполняли роли посредников между бизнесменами и представителями власти.

Топ-менеджерам строительного бизнеса инкриминируется статья о даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ), а бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ).

Первое заседание суд в Краснодаре должно было начаться еще 15 сентября. Однако суду потребовалось время, чтобы доставить на процесс всех фигурантов, которые, как выяснилось, находятся в разных городах.

Напомним, что решение о рассмотрении этого коррупционного дела в Краснодаре принял Четвёртый кассационный суд по иску Генпрокуратуры. Верховный суд оставил решение об изменении подсудности «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области» без изменений.