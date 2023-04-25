Опубликовано видео с места падения вертолета под Волгоградом

Расследования 25.04.2023 08:00
0
25.04.2023 08:00
Появились первые видеокадры с места падения вертолета медицины катастроф в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на записи видно, что вертолет «Ансат» упал вблизи линии электропередачи. На месте работают следователи Волгоградского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Напомним, сообщение о падении вертолета поступило ранним утром 25 апреля. Его нашли в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Пилот 1967 года рождения погиб.
Вертолет «Ансат» с бортовым номером 20012, как сообщалось ранее, направлялся на площадку после выполненного задания – из волгоградского областного кардиологического центра. Пассажиров на борту не было. Тело пилота, по предварительной информации, нашли в кабине.
Следователи рассматривают различные версии произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Видео и фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Жаловались Бастрыкину. Из-за водной блокады поселка под Волгоградом на экс-главу возбудили дело25.04.2023 16:17
Расследования 25.04.2023 16:17
Культурно-творческий центр для молодежи могут построить в центре Волгограда25.04.2023 13:38
Расследования 25.04.2023 13:38
Летали по субподряду. Все, что известно о крушении вертолета «Ансат» в Волгоградской области25.04.2023 12:21
Расследования 25.04.2023 12:21
Обломки разбросаны на десятки метров: репортаж с места крушения вертолета под Волгоградом25.04.2023 10:11
Расследования 25.04.2023 10:11
Разбившийся под Волгоградом вертолет принадлежал московской компании25.04.2023 09:05
Расследования 25.04.2023 09:05
Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета под Волгоградом25.04.2023 07:33
Расследования 25.04.2023 07:33
В Волгограде 6 мая откроют бюст легендарного Василия Ланового24.04.2023 14:47
Расследования 24.04.2023 14:47
Приехал на заказ. В Волгоградской области в поле нашли труп 56-летнего волжанина24.04.2023 14:20
Расследования 24.04.2023 14:20
«Сидим без воды уже неделю»: волгоградцы пожаловались на исчезновение кипятка после профилактики24.04.2023 13:08
Расследования 24.04.2023 13:08
Бригада ветеринаров выехала на место массовой гибели коров под Волгоградом24.04.2023 12:38
Расследования 24.04.2023 12:38
Нашли в соседнем доме. В Волгоградской области задержали насильника 87-летней пенсионерки24.04.2023 12:25
Расследования 24.04.2023 12:25
«Они падали и умирали, а мы плакали»: в хуторе под Волгоградом произошло массовое отравление коров24.04.2023 10:06
Расследования 24.04.2023 10:06
«Издевался над ней всю ночь»: в Волгоградской области насильник влез в дом 87-летней бабушки23.04.2023 11:59
Расследования 23.04.2023 11:59
В Волжском женщина с 16-летней дочерью воровали из супермаркетов еду22.04.2023 16:06
Расследования 22.04.2023 16:06
Стали известны причины страшного ДТП с раскуроченным авто под Волгоградом22.04.2023 13:50
Расследования 22.04.2023 13:50