Расследования

Опубликовано видео с места падения вертолета под Волгоградом

Расследования 25.04.2023 08:00
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25.04.2023 08:00




Появились первые видеокадры с места падения вертолета медицины катастроф в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на записи видно, что вертолет «Ансат» упал вблизи линии электропередачи. На месте работают следователи Волгоградского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Напомним, сообщение о падении вертолета поступило ранним утром 25 апреля. Его нашли в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. Пилот 1967 года рождения погиб.
Вертолет «Ансат» с бортовым номером 20012, как сообщалось ранее, направлялся на площадку  после выполненного задания – из волгоградского областного кардиологического центра. Пассажиров на борту не было. Тело пилота, по предварительной информации, нашли в кабине.
Следователи рассматривают различные версии произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Видео и фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

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