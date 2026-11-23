



За десять месяцев 2026 года в Волгоградской области более 202,2 тысячи человек, включая почти 56,5 тысячи детей, освоили навыки оказания первой помощи.



По данным облздрава, программа рассчитана на четыре часа, из которых половина посвящена практическим занятиям. Участники учатся проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечения, накладывать жгуты и повязки, а также оказывать помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути, переломах и других травмах. Эти знания позволяют оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать необходимую помощь до прибытия медицинских специалистов.



Отмечается, что такие навыки могут быть полезны при бытовых травмах, дорожных происшествиях и других ситуациях, где от правильных действий очевидцев зависит жизнь и здоровье человека. Особое внимание в регионе уделяется подготовке инструкторов по оказанию первой помощи.



Обучение проводится на базе учебно-методического центра «Школа медицины катастроф». Специалисты центра также организуют мастер-классы на предприятиях и в образовательных учреждениях Волгоградской области. Участники тренируются с использованием симуляционного оборудования. После успешного завершения обучения и сдачи экзамена они получают удостоверения инструкторов.