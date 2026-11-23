



В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в воскресенье, 29 ноября, активизировались попытки обмана пользователей.



По данным канала «Война с фейками» в мессенджере МАХ, мошенники используют праздничную тематику для завладения личными данными или денежными средствами. Одной из самых популярных схем является рассылка сообщений от имени организаторов школьных и дошкольных мероприятий. В этих сообщениях говорится, что ребенок участвует в концерте, посвященном Дню матери. Злоумышленники предлагают просмотреть видеозапись выступления, но ссылка ведет на фишинговую версию сайта «Госуслуги», где требуют ввести логин, пароль и одноразовый код из SMS. Получив эти данные, преступники могут оформить займы на имя жертвы или снять деньги со счетов.



Опасны также сайты-однодневки, маскирующиеся под интернет-магазины с праздничными распродажами. На таких ресурсах предлагаются скидки на косметику, гаджеты и цветы, но требуют полной предоплаты. После перевода денег сайт исчезает, а товар не доставляется.





Еще один метод обмана - SMS-рассылки о «посылке ко Дню матери». В сообщениях говорится, что отправление необходимо срочно подтвердить или оплатить. Ссылка ведет на поддельную страницу службы доставки, задачей которой является получение данных банковской карты.



Кроме того, мошенники создают фальшивые благотворительные фонды в социальных сетях. Они публикуют эмоциональные тексты от имени вымышленных организаций и призывают поддержать матерей-одиночек, приобретая подарки к празднику или оказывая финансовую помощь. Собранные деньги, естественно, идут не нуждающимся, а преступникам.